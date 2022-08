A poco de haber trascendido que Raúl Araiza ingresó a rehabilitación, el veterano conductor de Hoy reaparece en redes sociales para asegurar que ha renacido y todos queremos saber de qué.

Hace unos momentos, a través de su cuenta de Instagram, Raúl Araiza, de 57 años de edad, dijo haber llevado a cabo una reflexión de vida, que lo ayudó a reiniciarse.

“Hello, me tardé y aplacé demasiado algo que tenía que pasar, una reflexión de mi vida”, escribió Raúl Araiza en la red social donde dijo haber encontrado la llave de la caja negra de su ser.

Así como asegura estar reseteado, renacido y en su mejor versión; sin embargo, no promete portarse bien, al contrario, viene “más desmadroso y albañil que nunca”.

“El negro its back baby”, cita y asegura a sus seguidores haberlos extrañado muchísimo. Palabras que acompaña con un mensaje de resilencia.

“No vamos volviendo adictos a la soledad, a sentir paz, a no dar explicaciones, a tener nuestro espacio, a no dejar entrar en el corazón ni en la piel a cualquiera, a ser autosuficientes y a brillar solos y no es miedo, es amor propio”

