Justin Bieber -de 31 años de edad- confunde a sus seguidores con extraños mensajes que publicó en redes sociales.

Los fans de Justin Bieber están preocupados por él, pues últimamente ha sido captando con comportamiento erráticos.

Además, aseguran que el cantante está abusando del consumo de mariguana y acaba de compartir mensajes confusos.

Los seguidores de Justin Bieber están confundidos con sus últimos mensajes en Instagram, donde habla de su fe cristiana y su esposa, Hailey Bieber.

El 23 de abril, Justin Bieber compartió un mensaje donde hablaba de su conexión con Dios y su vida.

“Cada día me despierto pensando que quizás soy demasiado imperfecto para que dios me utilice en esta hermosa historia de vida”

Justin Bieber tuvo un arranque religioso, donde asegura que Dios está en su vida y comprende sus defectos: “Dios tiene un plan para nosotros”.

El cantante asegura que la única validación que necesita es la de Dios y su culpa se encuentra en proceso de alivio.

Por último, Justin Bieber asegura que Dios es perdón.

Se sabe que Justin Bieber es cristiano evangélico desde 2014 y aseguro que tuvo una etapa de transformación.

Los mensajes extraños de Justin Bieber siguieron y el 24 de abril el cantante habló de su matrimonio con Hailey Bieber, de 28 años de edad.

“Ese sentimiento de culpa puede ser aliviado. ¿Cómo? No solo con ir a la iglesia o leer la Biblia, si no al recibir el perdón de dios. El mensaje es el perdón. Jesús perdona lo que la cultura nunca persona”

Justin Bieber condena en su mensaje a quienes lo juzgan y les recuerda que es un ser imperfecto.

“Ellos me tratan como un cretino, pero si yo recuerdo que también soy imperfecto y que dios me ha perdonado”

El cantante lamentó que se difundan rumores sobre su vida en internet y reafirma que hay situaciones de las que no se siente orgulloso.

“Mi instinto me hace pensar: ‘rayos, yo no difundiría rumores o mentiras sobre alguien en internet’ pero hay otra mierda de la que no estoy orgullos”

Justin Bieber