Maribel Fernández ‘La Pelangocha’ fue víctima de una negligencia médica y casi pierde el ojo.

La salud de Maribel Fernández ‘La Pelangocha’ -de 72 años de edad- ha sido estable a pesar de que tiene una enfermedad cardíaca.

Lamentablemente, un procedimiento de rutina puso en riesgo uno de sus ojos por culpa de una mala prescripción médica.

Maribel Fernández 'La Pelangocha' (Agencia México)

Maribel Fernández ‘La Pelangocha’ fue víctima de una negligencia médica

Durante una entrevista con De Primera Mano, Maribel Fernández ‘La Pelangocha’ reveló que unas gotas oftálmicas le provocaron un coágulo en el ojo.

La actriz detalló que antes de asistir a cualquier especialista, ella explica los medicamentos que toma por su padecimiento cardíaco.

“Se me hizo un coágulo. Voy a una clínica que se supone que son oftalmólogos de primer nivel. Siempre les digo qué es lo que tomo porque tengo que avisar que yo tomo anticoagulantes por el corazón” Maribel Fernández

El oftalmólogo le recetó unas gotas que estaban contraindicadas con su medicamento, pues ‘La Pelangocha’ toma anticoagulantes.

“Me da unas gotas, me las puse y me empezó a doler mucho el ojo. Al otro días has de cuenta que era un cacho de hígado porque era negro” Maribel Fernández

Las gotas que le recetaron a la también comediante provocaron que su ojo se pusiera negro, por lo que acudió a otro médico.

“Voy con otro médico y me dice: ‘A ver señora, usted toma anticoagulantes ¿Quién le dio esto? Pues tal doctor, le voy a enseñar con lo que está contraindicado y era precisamente eso (su medicamento)” Maribel Fernández

Maribel Fernández ‘La Pelangocha’ duró 3 semanas con el ojo inflamado, pues ya no estaba absorbiendo sangre.

Esta negligencia médica puso en peligro el trabajo de ‘La Pelangocha’, ya que se encontraba grabando la serie Tal para cual.

Maribel Fernández 'La Pelangocha' (Agencia México)

¿Maribel Fernández demandará al médico por el que casi pierde el ojo? Esto dijo

El ojo de Maribel Fernández está mejor, gracias a que acudió a otro médico y le dio el tratamiento adecuado.

Sin embargo, Maribel Fernández ‘La Pelangocha’ no piensa demandar al oftalmólogo que le recetó las gotas por las que casi pierde el ojo, pues no le ve sentido.

“Afortunadamente no perdí el ojo. Me dijeron que hiciera una demanda, no quiero hacerla”, expresó la actriz.

La actriz menciona que se conforma con que el médico sepa que no sabe diagnosticar, pero pronto piensa reclamarle.

‘La Pelangocha’ cree que si demanda al médico, solo va a perder el tiempo y ella está enfocada en su trabajo.

Finalmente, Maribel Fernández ‘La Pelangocha’ espera que el médico que la atendió tenga más cuidado y no ponga en riesgo a otro paciente.

“El daño ya lo hizo. Yo creo que tendrá más cuidado”, dijo Maribel Fernández ‘La Pelangocha’.