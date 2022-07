La actriz Maribel Fernández mejor conocida como ‘La Pelangocha’, fue hospitalizada de emergencia por problemas del corazón. El miércoles 27 de julio fue dada de alta y regresó a trabajar a su obra.

Desde hace algunos años, ‘La Pelangocha’ padece problemas cardiacos, incluso tiene un marcapasos.

Hace dos noches, Maribel Fernández debía presentarse en la obra ‘Maduras, solteras y desesperadas’, pero comenzó a sentir malestares que la llevaron al hospital.

Durante una entrevista en el programa ‘De Primera Mano’, ‘La Pelangocha’ reveló que comenzó a sentirse hinchada debido a que estaba reteniendo líquido por el mal funcionamiento de su válvula tricúspide.

Menciona que una noche no podía respirar y al caminar sentía que el corazón se agitaba, al final decidió acudir con el cardiólogo.

La mayor preocupación de ‘La Pelangocha’ era que no iba a poder acudir a la función de prensa de la obra donde trabaja.

“Yo estaba muy mortificada porque no podía ir a dar la función de prensa, pero hablé con el productor y me dijo: ‘Maribel, lo primero es tu salud’. Estaba muy desesperada y me tuvieron que poner tranquilizante, porque yo me quería salir”

Maribel Fernández