La actriz mexicana Maribel Fernández ‘La Pelangocha’, quien fue hospitalizada por fuertes problemas del corazón, confesó que ya está lista para la muerte.

Recordemos que el año pasado Maribel Fernández ‘La Pelangocha’ tuvo que someterse a un cateterismo para su marcapasos y en ese entonces se especulaba que había perdido la vida.

Sin embargo, resultó ser falso, aunque recientemente, mientras daba función de la obra ‘Maduras, solteras y desesperadas’, tuvo que ser internada, debido a algunos malestares, por lo que no pudo presentarse.

Pese a ello, logró regresar a su casa y retomó funciones de la puesta en escena.

La Pelangocha (Agencia México)

Aunque comentó en un encuentro con algunos medios de comunicación, que no sabe qué hay después de la muerte, también compartió que la aceptará como venga.

“El paso que das, de cuando dejas esta vida para iniciar la otra, no sé qué pase. Nadie ha venido a decirme qué pasa. He dejado todo en paz, todo tranquilo, toda está arreglado”. dijo.

Maribel Fernández ‘La Pelangocha’, explicó que su tranquilidad se debe a que su conciencia está en paz y está lista para partir, si así llegara a ocurrir por los problemas de salud que la han aquejado u alguna otra razón.

“No le debo nada a nadie; tengo mis maletas hechas detrás de la puerta”. agregó.

A pesar de todo, la actriz comentó que actualmente se encuentra bien y señaló que si su caso se agravara, su hija ya es autosuficiente.

La Pelangocha (Agencia México)

Recordemos que su hija Juliana tiene 40 años actualmente: “Tengo una hija maravillosa que sabe valerse por ella misma”, expuso.

“Así que no tengo más que agradecerle a Dios este momento que estoy con ustedes (la prensa), este momento que estoy gozando mi trabajo, este momento que me siento bien”, agregó.

Aunado a ello, aseguró que ante la muerte, “te tienes que resignar, poner la mejor cara”.

Maribel Fernández ‘La Pelangocha’ explica por qué su vida corre riesgo

Maribel Fernández ‘La Pelangocha’ explicó la razón por la que su vida podría correr riesgo y dejó saber que es un problema con la válvula del corazón, pues no está trabajando correctamente.

“No es el catéter; lo que pasa es que la válvula que tenemos en el corazón, que es la que bombea todo el líquido, no lo alcanza a bombear, no alcanza a salir, se regresa”, explicó.

Maribel Fernández, 'La Pelangocha' (Instagram/soy_la_pelan)

“Entonces, en la noche, estoy dormida y no puedo respirar, me estoy ahogando. Se me empieza a acumular el líquido y me hincho del abdomen, las piernas, me duele la espalda, en fin”, agregó Maribel Fernández ‘La Pelangocha’ para concluir.