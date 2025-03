¿Qué le pasó a Álex Ibarra? El actor revela la rara enfermedad que le impide hablar algunos días

Álex Ibarra está contento porque forma parte de la nueva telenovela Monteverde, producida por Lucero Suárez -de 61 años de edad-.

Proyecto televisivo que se transmitirá por Televisa en algún momento de este 2025 por lo que Álex Ibarra ya se encuentra grabando sus escenas.

No obstante, no todo es miel sobre hojuelas para el actor ya que padece una enfermedad que le dificulta el habla por algunos días, lo que afecta su trabajo y sus actividades cotidianas.

En declaraciones para el programa Hoy, Álex Ibarra dijo estar bien pese a que lucha con una enfermedad que complica sus días.

Álex Ibarra -de 51 años de edad- padece una enfermedad neurológica que le dificulta el habla de vez en cuando.

Enfermedad que, de acuerdo con el actor, no se cura por lo que debe aprender a convivir con ella.

“Es una enfermedad neurológica que afecta las cuerdas vocales, es para siempre, no se va a quitar, no me voy a morir por eso”

Álex Ibarra