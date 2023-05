¿Qué le pasa a Arath de la Torre? Ahora lo captan siendo grosero en un aeropuerto, pese a que el personal le había explicado que había llegado tarde y por eso tendía que comprar otro boleto.

Arath de la Torre -de 48 años de edad- se convirtió en tendencia luego de que a través de las redes sociales se difundiera un video en donde se mostró prepotente con el personal del aeropuerto de Cancún.

De acuerdo con los primeros reportes, Arath de la Torre se molestó luego de que no lo dejaron abordar a su vuelo porque presuntamente había llegado tarde.

Arath de la Torre no solo se peleó con Joanna Vega-Biestro: Otras 5 polémicas que lo persiguen

Sin embargo Arath de la Torre señaló que eso no había sido así, por lo que tachó de ladrones a los empleados ya que le habían hecho comprar otro boleto.

Esta nueva polémica, surge días después de que la conductora Joanna Vega-Biestro -de 42 años de edad- lo acusó de haberla amenazado frente a su hija. Arath de la Torre se disculpó, pero negó que se haya acercado a la conductora con una mala actitud.

Arath de la Torre ha logrado tener una amplía trayectoria en el medio del espectáculo, ya sea como actor o conductor.

Sin embargo a lo largo de su trayectoria también ha protagonizado diferentes polémicas y es que en diferentes ocasiones ha sido exhibido por el fuerte carácter que posee.

Luego de que Joanna Vega-Biestro lo acusó de haberla amenazado frente a su hija en una fiesta infantil por un comentario que realizó, Arath de la Torre vuelve a estar en el ojo del huracán.

¿El clan Hoffman se rompe? Sobrina de Ginny Hoffman le reclama por no proteger a Alexa y alejarla de Daniela Parra

A través de las redes sociales se difundió un video en el que se exhibe como Arath de la Torre se portó grosero con el personal del aeropuerto de Cancún, Quintana Roo.

En el video que parece ser tomado detrás del mostrador, se escucha la voz de Arath de la Torre exigiendo ser atendido.

De acuerdo con lo que se escucha en el video, el personal le explica a Arath de la Torre que no puede abordar el avión porque llegó tarde y no pudo documentar su equipaje a tiempo.

Sin embargo Arath de la Torre asegura que no llegó tarde y que no había documentado su equipaje porque el vuelo venía retrasado y ahora exigía que lo dejaran abordar.

Un exaltado Arath de la Torre asegura que es su palabra contra la del personal, ya que el vuelo venía atrasado y por eso llegó a esa hora.

Pero el personal afirma que no era así y que el conductor si llegó tarde por lo que debería de comprar otro boleto pues ya no puede abordar el vuelo.

Visiblemente molesto Arath de la Torre les grita que son unos rateros, pero parece resignado a comprar otro boleto.

“Yo sé qué es lo que voy a hacer, pinche ratas asquerosas. No puede ser que me estén robando y me estén cobrando, compruébenme que llegue tarde”

Arath de la Torre