Laura Zapata se siente “muy guapa” por su foto con exceso de filtros donde parecía Irina Baeva. La actriz respondió a todas las críticas que recibió por la imagen que compartió junto a Gabriel Soto.

Laura Zapata se ha mostrado muy feliz de poder participar en la película ‘La peor de mis bodas 3′ en donde comparte créditos con Gabriel Soto de 47 años de edad.

Sin embargo, Laura Zapata de 66 años de edad se convirtió en tema de conversación luego de una foto desde Perú junto al actor.

Laura Zapata fue criticada porque usuarios consideraron que se había excedido con los filtros e incluso la compararon con Irina Baeva de 30 años de edad, novia de Gabriel Soto.

En medio de la controversia, Laura Zapata respondió a todos los haters que la criticaron por su exceso de filtros en la foto.

Laura Zapata se convirtió en tendencia en las redes sociales luego de que compartió una fotografía en la que aparece junto a Gabriel Soto.

Pero lo que llamó la atención es como lucía Laura Zapata, ya que usuarios consideraron que la actriz se había excedido al usar filtros, incluso la comparaban con Irina Baeva.

En entrevista compartida por la reportera Berenice Ortiz, Laura Zapata habló sobre la fotografía junto a Gabriel Soto y las críticas que recibió.

Laura Zapata señaló que no le importaban los comentarios negativos e incluso señaló que por eso la compartió, ya que así se iba a viralizar.

“Para eso, para que hablen mucho, para que me den mucho retuit. A mí me encanta la parte de mi éxito”

Al ser cuestionada sobre las comparaciones que le hicieron con Irina Baeva, Laura Zapata puntualizó que estaba bien pues eso decía que estaba muy bien.

Sobre las críticas que recibió por el exceso de filtros, Laura Zapata dejó en claro que para eso existen, para usarlos y son varias las personas que lo hacen.

Laura Zapara dejó en claro que ella los usa como se le da la gana pues es su cara y su carrera y nadie puede decirle cómo hacerlo.

“¿Para que los hicieron? Yo por más razón si a esto me dedico. Yo los pongo como se me da la gana, porque se me da la gana, porque los compro, porque son míos y es muy mi cara y mi carrera”

Laura Zapata