Laura Zapata ha tenido una relación complicada con sus hermanas y con la única que tenía contacto era con Thalía. Pero esto ya no sería así, pues la actriz se habría enojado con su hermana por no defenderla de Yolanda Andrade.

Todo comenzó cuando Laura Zapata de 66 años de edad, llamó a los mexicanos’ huevones’, esto molestó a Yolanda Andrade y le dedicó un tuit donde aseguró que Thalía la mantenía.

La famosa villana no se quedó callada y negó que fuera mantenida por su hermana, además dijo temer por su seguridad, pues la familia de Yolanda Andrade estaba relacionada en ‘cosas turbias’.

Yolanda Andrade siguió con la ‘guerra de declaraciones’ y mencionó que ella tuvo más contacto con Yolanda Miranda, madre de Laura Zapata y Thalía, que la actriz.

Yolanda Andrade se burla de Laura Zapata (Especial)

Laura Zapata ya no quiere hablar con Thalía y la bloqueó

Durante la pelea con Yolanda Andrade, Laura Zapata dijo que le había pedido a Thalía que hablara con su amiga para que dejara de atacarla, además, le solicitó que aclarara que ella no la mantenía.

Hasta el momento Thalía de 51 años de edad, no se ha manifestado por la pelea de Yolanda Andrade y su hermana, pero la conductora asegura que ella habla todos los días con la cantante.

Laura Zapata fue tajante al hablar de Yolanda Andrade: “Qué te digo, los perros ladran y a mí nadie me va utilizar, no voy a subir a mi nivel a alguien que no lo tiene”

Menciona que no se ofende por las palabras de la conductora de ‘Montse&Joe’, pues sabe estaría diciendo mentiras.

Laura Zapata (Agencia México)

Fue cuestionada si era cierto que Thalía la mantenía y respondió que ella tenía años de carrera que la respaldaban.

“¿Conoces mi carrera? ¿ Sabes cuántas telenovelas he hecho? ¿Cuántas obras de teatro? (...) Y cobro muy bien, mira en dónde me estás viendo salir” Laura Zapata

La actriz dice que no ha hablado con Thalía: “Y ahora si me habla, quién sabe si me encuentre porque ya la bloqueé”.

Laura Zapata fue contundente al expresar que ya no tiene contacto con Thalía y al bloquearla da entender que no tiene interés de seguir su relación con ella.

¿Otra enemiga? Laura Zapata no cree que Lucía Méndez sea una diva

Por otra parte, señaló que siguen sus proyectos, como un reality con Netflix, donde compartió pantalla con Lorena Herrera, Sylvia Pasquel y Lucía Méndez.

Al parecer no todo fue alegría con sus compañeras, pues tuvo rencillas con Lucía Méndez y ahora Laura Zapata minimizó la carrera de la actriz.

“Ella se autonombra (diva), yo creo que es una persona que ha trabajado, que ha tenido sus telenovelas y ha formado su nombre. No amistad no, nos llevamos bien”

Mencionó Laura Zapata sobre su compañera Lucía Méndez, pero fue la actriz quien reveló que fue difícil trabajar con Laura y no tenía intención de hablar de ella.