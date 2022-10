Laura Zapata sigue peleado con todo ‘mundo’ y ahora le tocó a su hermana Thalía, pues asegura que gracias a ella la actriz de ‘Marimar’ se volvió famosa.

En los últimos meses Laura Zapata se ha envuelto en ‘guerras de declaraciones’ con Yolanda Andrade y Lucía Méndez, pero ahora dejó claro que ya no tiene relación con su hermana Thalía.

La actriz de 66 años de edad, tiene cuatro medias hermanas, pero con la única que mantenía contacto era con Thalía.

Sin embargo, Laura Zapata reveló que ya bloqueó a Thalía y esto se debería a que no la defendió de las palabras de Yolanda Andrade, quien asegura que la cantante mantiene a su hermana.

Laura Zapata le habría pedido a Thalía, de 51 años de edad, que aclarara que ella no la mantenía, además de que también le habría solicitado que hablara con Yolanda Andrade para que dejara de atacarla.

Thalía y Laura Zapata (Instagram/@Laurazapataoficial)

Thalía está en el medio porque Laura Zapata le abrió las puertas, asegura la actriz

En una reciente entrevista con el periodista Eden Dorantes, Laura Zapata dijo que no quería volver a hablar de Yolanda Andrade, pues sus fans se habían encargado de ‘ponerla en su lugar’.

Sobre su hermana Thalía, fue contundente al decir que no necesita de su apoyo: “Ella no que apoyarme en ninguna decisión, ella tiene una campaña con esta persona de no a la violencia y es lo que ejerce”.

Reiteró su molestia porque Thalía no aclaró que no la mantenía: “Yo le pedí que hiciera una nota (a Thalía) de que ella no mantiene, ella nunca me ha mantenido, cuando yo le abrí la puerta de este medio, pues yo ya era Laura Zapata”.

Laura Zapata, actriz. (Edgar Negrete Lira / Cuartoscuro)

La famosa villana asegura que gracias a ella Thalía entró al medio del espectáculo, pues ella ya se había consolidado como actriz.

Fues cuestionada si estaba dolida por la actitud de su hermana menor, a lo que Laura Zapata contestó: “No, por qué estaría dolida, nada más veo quién es quién”.

Aprovechó la entrevista para una vez más mandarle una indirecta a Lucía Méndez, con quien tuvo varios problemas en la serie ‘Siempre Reinas’.

Uno de los reporteros le pidió que interpretara un pedacito de la canción ‘No me importa’, tema de la serie de Netflix.

Ella lo hizo y finalizó con: “Pero con tono alto porque yo sí lo llego” expresó Laura Zapata, quien no ha perdido oportunidad para demeritar la carrera de Lucía Méndez, pues asegura que la ‘diva de las telenovelas’ ya no está vigente.