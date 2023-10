Un exconductor de Venga La Alegría asegura que Paul Stanley debutará en la paternidad en el 2024 ya que Joely Bernat, su novia, está embarazada.

De acuerdo con Michelle Rubalcava, de 38 años de edad, Joely Bernat, la novia y prometida eterna de Paul Stanley, tendría entre 3 y 4 meses de embarazo.

Por lo que finalmente el conductor de Hoy aclara si es verdad que se prepara para iniciar su propia familia.

Paul Stanley y su novia Joely Bernat. (@joelybernat)

“Puede pasar”, dice Paul Stanley sobre Joely Bernat embarazada

Paul Stanley, de 38 años de edad, no pudo evitar reírse cuando reporteros lo fueron a buscar al foro para preguntarle sobre el embarazo de su novia Joely Bernat.

Embarazo de Joely Bernat que no le era desconocido a Paul Stanley ya que sus amigos y familiares lo llamaron para preguntarle si es verdad.

¿Y los es? Al respecto, el exparticipante de La Casa de los Famosos México dijo:

“Yo no sé de dónde sacaron eso, mis amigos y mi familia me preguntan: ¿oye vas a ser papá? y yo así de... ‘Ah cabrón, soy el último en enterarme, la Joely no me ha dicho nada” Paul Stanley

Lo que significa que no, Paul Stanley y la modelo puertorriqueña no se convertirán en padres aunque no están negados ya que se encuentran en el mejor punto su relación.

Pero además llevan rato sin cuidarse.

“Puede pasar en cualquir momento, Yo y Joely vamos a ser muy felices, (el o la bebé) puede ser gemela porque ella es gemela” Paul Stanley

Consciente de que está por llegar a los 40 años de edad, Paul Stanley dice estar abierto a la posibilidad de debutar en la paternidad sobre todo porque “la banda y los reporteros” se lo han pedido.

Paul Stanley (Instagram/@paulstanleyd)

Boda de Paul Stanley con Joely Bernat aún no tiene fecha

Por otro lado, Paul Stanley, quien se comprometió con Joely Bernat en 2022 durante un viaje en París, aclara que aún no habrá boda.

Y es que Paul Stanley ahora dice que primero será el embarazo de Joely Bernat y después la boda, palabras que vuelven a dividir opiniones.

Esto porque el hijo del fallecido Paco Stanley, se dice muy enamorado de su novia, pero sigue sin ponerle fecha a la boda que él mismo propuso.

“Acabo de cumplir 38, estoy contento con mi relación, con mi trabajo, entonces cuando se dé”, dice contradiciéndose un poco.

Finalmente, asegura que será él quien anuncie cuando el embarazo sea real.