Lynda, la cantante que arrasó en los 90’s, enfrenta una dura lucha, su vida se ve amenazada por la esclerosis sistémica y el síndrome de Sjögren que padece de la manos de síndrome de Raynaud.

Carlos Lara, productor musical y esposo de Lynda, se sinceró con TV Notas sobre la salud de la cantante, de 44 años de edad, quien lleva más de medio año alejada de las redes sociales.

De acuerdo con el productor, de 65 años de edad, la intérprete está bien , es disciplinada con su tratamiento y se encuentra bajo la supervisión de especialistas.

Sin embargo, su estado de su salud es impredecible ya que su padecimiento a veces entra en remisión y otras veces presenta exabruptos que ponen en riesgo sus pulmones y el sistema digestivo.

Para evitar complicaciones, lleva un tratamiento multimodal. Actualmente está bajo la supervisión de un neurólogo, gastroenterólogo, reumatólogo y dermatólogo.

Prioriza su salud, por lo que procura no faltar a sus citas médicas sobre todo a sus análisis puesto que constantemente debe asegurarse que sus tejidos se encuentren bien.

Lynda Thomas (Instagram/@lyndathomasoficial)

El apoyo y amor de su familia la motivan a regresar a los escenarios, lo cual podría ocurrir el próximo año.

Carlos Lara adelanta que Linda retomará la música por 3 ó 4 años y después hará otras cosas en su vida.

Lynda se enfrenta a una esclerosis sistémica

Hace dos años, Lynda fue diagnosticada con una esclerosis sistémica, enfermedad que no tiene cura.

Pese a que Lynda luce bien y mantiene un buen estado de ánimo, su salud preocupa tanto a ella como a su familia.

Y es que la esclerosis sistémica es una enfermedad autoinmune que ataca los propios tejidos del cuerpo, dañando los vasos sanguíneos y estimulando la producción excesiva de colágeno, esto provoca un endureciendo la piel y los órganos internos.

Quienes la padecen suelen presentar problemas digestivos, dificultad para respirar y fatiga.

Lynda (@lyndathomasoficial / Instagram)

Salud de Lynda se enfrenta al Síndrome de Sjögren y al Síndrome de Raynaud

Día a día, Lynda lucha por mantener una vida normal y es que su esclerosis sistémica se acompaña del Síndrome de Sjögren, el cual provoca resequedad en ojos y boca.

Esta afección suele acompañar otros trastornos del sistema inmunitario, como la artritis reumatoide y el lupu. Quienes la padecen suelen ser mayores de 40 años.

Mientras que el Síndrome de Raynaud, le provoca hormigueo, dolor e incluso calambres en pies y manos cuando se exponen al frío o estrés.

Se trata de una afección donde los vasos sanguíneos pequeños se contraen excesivamente ante bajas temperaturas y/o un alto estrés. La piel puede lucir de un aspecto blanco o azul.