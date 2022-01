Carlos Lara, ex productor de RBD, responder contundentemente a las críticas de Sergio Mayer Mori

Sergio Mayer Mori recibe contundente respuesta de Carlos Lara, productor y una de las mentes creativas detrás de los éxitos de RBD, tras haber criticado la música de la agrupación.

Tras el éxito que ha tenido el remake de Rebelde bajo la producción de Netflix, la plataforma de streaming más importantes a nivel mundial

Uno de los nombres que no ha dejado de dar de qué hablar es el del actor Sergio Mayer Mori, hijo de los también actores Sergio Mayer y Bárbara Mori.

Quien actualmente forma parte del reparto en el remake de Rebelde y pese a las grandes expectativas Sergio Mayer Mori se ha ganado el rechazo de los fans.

Esto luego de que Sergio Mayer Mori causara polémica al asegurar odiar RBD y sus canciones.

Ante eso y muchos meses después, Carlos Lara uno de los productores musicales y compositores más importantes de México y quien estuvo detrás de los éxitos de RBD.

Ha hablado por primera vez, a través de su página de Facebook, Carlos Lara emitió un breve comunicado para referirse a los comentarios de Sergio Mayer Mori.

En donde, Carlos Lara aseguró que no le “ofende” la opinión que externó Sergio Mayer Mori, incluso celebró la honestidad que tuvo el actor.

“La respuesta es NO. No me ofende en los más mínimo y además, celebró su honestidad. Nos parezca o no”

Carlos Lara, ex productor de RBD