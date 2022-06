No fue por la depresión que la causó su padre, acá te contamos por qué Gomita abandonó ‘Las Estrellas bailan en Hoy’. La propia cuenta su verdad.

Esta mañana de jueves, Gomita no llegó a la competencia de “Las Estrellas bailan en Hoy”, por lo que el matutino, basándose en un comunicado de la animadora, informó que su depresión fue la razón principal.

Así como aseguraron que el psicólogo de Gomita le recomendó dejar la competencia, ya que debía priorizar su salud emocional, lo que resultó ser parte mentira.

El verdadero motivo es que no pudo con la presión aún cuando desde un principio sabía que estar en el reality show era muy demandante.

Gomita en "Las estrellas bailan en Hoy" (@gomitaoficial123 / Instagram)

A Gomita no le gustó que le exigieron ser profesional

A través de un video publicado en su canal de YouTube, Gomita cuenta que no le gustaban los vestuarios que le elegían para bailar ya que usó uno de los vestidos cuando estaba en Sabadazo.

Así como reclama que la producción le pedía estar presente los viernes, día de la eliminación, aún cuando ella avisó que esos días tenía shows y le era imposible estar llegar a “Las Estrellas bailan en Hoy”.

Debido a que se sintió presionada entró en depresión ya que querían que bailara el lunes, pero su trabajo no se lo permitía por lo que la producción optó por hacerla bailar los martes en la mañana.

Gomita (@gomitaoficial123 / Instagram)

Por si fuera poco, la mandaron a cubrir un evento un día en que ensayaba por lo que no iba a prepararse para la competencia pero sí trabajaría para la empresa, lo que le molestó más.

Aunque es bien sabido que los participantes obtienen “proyección” como pago pues se les ofrecen proyectos dentro de la televisora, Gomita quería efectivo aún cuando en Sabadazo le hicieron algo similar.

Otra molestia fue cuando fue a desayunar junto a su asistente pero le negaron los alimentos a la persona que no estaba incluida en la plantilla de Televisa.

La presión sobrepasó a Gomita

Gomita se dice consciente del trato de la televisora; sin embargo, tenía la esperanza de ver un cambio ahora que está en otra etapa de su vida.

“A mí me invitaron a un concurso de baile pero no creí que me iban a exponer tanto”, dice y reclama que Ema Pulido no le haya acariciado las heridas al saber que tiene depresión por culpa de su papá.

Las reacciones comienzan a dividirse, mientras unos apoyan la decisión de Gomita, otros más reprueban su falta de profesionalismo y le recuerdan que ella entró consciente del trato de televisora por lo que nadie la engañó.