¿Por qué Edith Márquez canceló sus conciertos? La cantante habla sobre su delicado estado de salud. La cantante confesó que por recomendación de los doctores tendrá que alejarse de los escenarios.

A través de su cuenta de Instagram, Edith Márquez de 49 años de edad confirmó que cancelaría todas sus presentaciones del mes de agosto, incluida su presencia en el Palenque de la Feria de Tulancingo.

Edith Márquez lamentó que no pueda cumplir con sus compromisos laborales, pero destacó que se trata de una cuestión de salud que se sale de sus manos. La noticia la dio después de que en el mes de julio del año pasado dio positivo a Covid-19.

Edith Márquez se ha convertido en una de las cantantes más populares, sin embargo alarmó a sus seguidores al revelar que por motivos de salud se veía obligada a cancelar sus conciertos. Esta noticia sorprendió a sus seguidores ya que la cantante suele presentarse incluso con lluvia.

En su cuenta de Instagram Edith Márquez confesó que se encuentra con cuidados intensos por lo que espera que pronto pueda sentirse mejor para poder retomar sus compromisos laborales.

Edith Márquez señaló que canceló todas las presentaciones que tenía planeada para este mes de agosto, incluida su presentación en el Palenque de la Feria de Tulancingo, programada para el jueves 11 de agosto.

Estas son las fechas que canceló Edith Márquez por motivos de salud:

“Lamento informarles que debido a problemas de salud, mis presentaciones que tenía programadas con ustedes en este mes de agosto los días 11 en Tulancingo, 13 en San Luis Potosí, 19 en Fresnillo y el día 26 en Aguascalientes no las podré llevar acabo”

El Patronato de la Feria Nacional Potosina (Fenapo) anunció que tras la cancelación de Edith Márquez, las agrupaciones La Sonora Santanera, La Sonora Dinamita y La Sonora Tropicana, se presentarán en su lugar.

En su comunicado, Edith Márquez señaló que decidió cancelar por recomendación médica ya que le han ordenado reposo.

Edith Márquez confesó que se encuentra siguiendo un estricto tratamiento médico, esperando que pronto pueda estar mejor.

“Hoy por mi salud tendré que guardar reposo con cuidados intensivos para cada día estar mejor. Mis médicos que me han estado atendiendo estos días me han ordenado reposo, siguiendo un tratamiento estricto para que mi salud mejore y pronto me recupere”

Edith Márquez