Alix Bauer enfrenta a Edith Márquez sobre supuesto bullying que le hacían en Timbiriche (VIDEO)

Alix Bauer enfrentó a Edith Márquez sobre el supuesto bullying que le hacían en Timbiriche: “Eran unos cabrones con nosotros”, aseguró la intérprete de “Dejémoslo así”.

Fue durante una entrevista para el programa “Montse & Joe”, cuando se habló de las burlas por parte de Alix Bauer y el resto de los integrantes de Timbiriche, hacia Edith Márquez.

Alix Bauer fue quien sacó el tema, tras reclamarle a Márquez las notas periodísticas que han salido sobre el supuesto bullying hacia ella.

“Yo quiero saber por qué todas las alertas de noticias que me llegan son del bullying que yo te hacía” sentenció Alix.

“A ver no, no, no, que bueno que lo preguntas en un programa tan importante, a ver, toda la prensa es: ‘¿Que Paulina hizo que te cortaras el cabello’, no”, respondió Edith Márquez.

“‘Pero dijo ella que te lo cortaran’, no, no dijo ella, al contrario; lo que pasa es que Marthita Zavaleta dijo, ‘tiene el pelo rizado hasta acá, igual que Mariana, hay que hacer un cambio’, justo ese cambio lo hacen en el Premier que existía cuando fue mi presentación, la salida de Mariana y mi entrada”, agregó.

Edith Márquez aprovechó para contar la anécdota, en la que se rumora que fue Paulina Rubio quien pidió que le cortaran el cabello a la cantante.

“Obviamente el cambio no fue, córtate el pelo aquí, fue de niño, entonces, yo llorando en el camerino, sin querer salir y Paulina fue quien le dijo a mis papás ‘Oigan por favor denle ánimos porque está súper triste, pero eso la gente, por más que lo diga, quiere seguir creyendo que tú y Paulina me hicieron bullyng”, narró.

Alix en Montse y Joe (@montseyjoetv / Instagram)

Edith Márquez confiesa que Alix Bauer y los Timbiriche sí la bulleaban

Edith Márquez reveló finalmente que los Timbiriche le hacían bromas muy pesadas y sufrió a su llegada al grupo.

“El primer año de mi estancia en Timbiriche yo decía, ‘ayuda por favor, auxilio’ porque obviamente yo llegué a una agrupación donde ellos eran muy hermanos, se veían todos los días y obviamente dijeron ‘esta qué, es la nueva’, entonces me hacían bromas muy pesadas, que en realidad a mí ya me tocó lo último, lo más cañón le tocó a Erik”, dijo.

Alix Bauer afirmó que ellos provocaban esas burlas, “La verdad es que tanto Erik como tú se ponían en charola de plata”, expuso.

“Tan nobles que somos y ustedes eran unos cabrones con nosotros”, dijo por su parte Edith Márquez.

“Yo hasta la fecha si encuentro una oportunidad, la tomo, por ejemplo, Erik, él dijo que América se descubrió en 1992″, contó Alex Bauer.

“Esto ya es bullyng en televisión nacional”, dijo bromeando para concluir Edith Márquez, quien mientras tanto continúa trabajando en sus proyectos como solista.