Shawn Mendes anunció este miércoles 27 de julio la cancelación total de su gira mundial ‘Wonder’, para enfocarse en su salud mental.

En un comunicado compartido a través de su cuenta de Instagram, Shawn Mendes recordó que inicialmente pensaba detener su gira mundial por sólo tres semanas.

Sin embargo, Shawn Mendes reconoció que atender sus problemas de salud mental requerirá más tiempo del esperado pues no está listo para lidiar con todo lo que implica salir de gira:

“Como saben, tuve que posponer las últimas semanas de shows ya que no estaba totalmente preparado para el costo que implicaría volver a la carretera. Comencé esta gira emocionado de finalmente volver a tocar en vivo después de un largo descanso debido a la pandemia, pero la realidad es que no estaba preparado para lo difícil que sería estar de gira después de este tiempo fuera”

Shawn Mendes detalló en su comunicado que la decisión de cancelar por completo su gira mundial fue tomada en conjunto con sus médicos y su equipo de trabajo, quienes determinaron que la pausa es necesaria para su bienestar:

Shawn Mendes señaló que realmente deseaba cumplir con los compromisos de su gira, pero ahora debe poner en primer lugar su salud.

No obstante, Shawn Mendes prometió que en cuanto le sea posible, volverá a reencontrarse con su público y a darle música nueva:

“Teníamos la esperanza de que podría continuar con el resto de las fechas después de un tiempo libre muy necesario, pero en este momento tengo que poner mi salud como primera prioridad. Esto no significa que no haré música nueva, y no puedo esperar a verlos de gira en el futuro. Sé que todos ustedes han estado esperando tanto tiempo para ver estos programas, y me rompe el corazón decirles esto, pero les prometo que volveré tan pronto como me haya tomado el tiempo adecuado para sanar. Los amo a todos y muchas gracias a todos por apoyarme y acompañarme en este viaje”

Shawn Mendes