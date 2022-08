El cantante mexicano Cristian Castro, confesó la verdadera razón por la que decidió ya no vivir en México.

Recordemos que recientemente Cristian Castro de 47 años, apareció hablando con acento argentino en el reality show ‘Canta conmigo’, y fue criticado, pues los usuarios aseguraron que se olvidó de sus raices.

Actualmente, el hijo de Verónica Castro vive en Argentina y en su momento también residió en Los Ángeles, sin embargo, esta semana llegó de visita a México, pues ofreció un concierto en Cuernavaca, Morelos.

En un encuentro con algunos medios de comunicación, el intérprete explicó la razón por la que decidió migrar a otro país en 1994.

“Me asaltaron como unas tres veces, me bajaron del coche y pues bien encañonado”, contó.

Detalló que perdió algunos bienes materiales, debido a la inseguridad en el país en el que nació.

“Se metieron a mi casa ocho chavos y yo brindando con ellos, no es cierto”, bromeó Cristian Castro.

“En otra me quitaron mi coche, me quitaron mi reloj, se metieron a mi casa y bueno yo sí me asusto”, agregó.

A pesar de ello, el cantante reconoce que México es un gran país, con mucho por aportar.

“Sí, mija pues por qué más me voy a ir, cómo los voy a dejar, no, este país es lo más lindo del mundo, ustedes no se dan cuenta, pero sí lo es”, expresó.

“Yo me doy cuenta desde fuera y digo ‘pos caray’, pero esos asaltitos…”, añadió para concluir.

Cristian Castro explica por qué ahora habla como argentino

En el reciente encuentro con los medios de comunicación, Cristian Castro no tardó en ser cuestionado sobre su reciente aparición en televisión y la razón por la que actualmente habla como argentino.

El intérprete explicó que, de tanto escucharlos, el acento se le ha pegado, aunque también aseguró, que le gusta, tanto el acento, como vivir ahí, pues lo han acogido y aprecian la cultura mexicana.

Cristian Castro (YouTube/Minuto Argentina)

“Sí lo tengo, la verdad, si estoy allá se me pega, cuando estoy allá se me pegan cosas, disculpen ustedes que me escuchan hablar de ‘vos’, digo ‘vos’ bastante”, dijo Cristian Castro para concluir.