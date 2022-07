El cantante mexicano Cristian Castro, apareció en ‘Canta conmigo’, un programa argentino, sin embargo recibió una serie de críticas, debido a su aspecto físico.

Cristian Castro de 47 años, fue comparado con el cantautor Christian Nodal, debido a su estrafalario look.

Recordemos que el intérprete se dio lugar en el reality show, en el que será parte del jurado, con el cabello largo y teñido de color naranja.

Cristian Castro planea fiesta de cumpleaños para su hija Rafaela; ella no asistió

“Pelo de Madonna de los 90″, “El pelo no está acordé, horrible, le queda horrendo”, fueron solo algunos de los comentarios que los internautas escribieron a través de las redes sociales.

Aunado a ello, el hijo de Verónica Castro, utilizó un alocado traje floreado en tonos verdes con flores bordadas de color morado y algunos brillos.

Posteriormente se dejó ver con una camisa en tonos pastel y neón, además de cambiar el color de cabello; ahora lo pintó de violeta.

Fue en una entrevista para el programa ‘Telenoche’, donde rompió el silencio al respecto.

Aunque responsabilizó al equipo encargado de su imagen, también admitió que desea renovarse y divertirse durante las grabaciones del programa, aunque reconoció que su outfit parece disfraz.

“Me disfrazaron de Troll, no sé, la cosa es que me estoy yendo a los extremos para tener algo distinto, que cada emisión de cada programa sea algo distinto y divertirme también, un momento mío que hace mucho no tengo en televisión”.

Cristian Castro