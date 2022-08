El cantante mexicano Cristian Castro, continúa dando de qué hablar, aunque en esta ocasión no es precisamente por los memes que han generado sus extravagantes looks, si no por un caso mucho más serio.

Cristian Castro de 57 años, fue señalado de intentar ‘ligarse’ a jovencitas a través de las redes sociales, según lo denunciaron.

Fue a través de la plataforma de videos cortos Tiktok donde el intérprete fue exhibido, tal como David Zepeda, quien también seducía a jóvenes vía Instagram.

La hermana de la víctima, expuso al hijo de Verónica Castro y dejó ver que fue el cantante quien le habló primero: “POV Cristian Castro pudo haber sido tu cuñado”, se lee al inicio del relato.

Conversaciones (Tiktok/@caroceballos)

Inició la conversación preguntándole dónde vivía en aquel entonces y muy pronto pensaron en verse en persona.

Él le aseguró que le sacaría el pasaje para poder encontrarse en Las Vegas y ella accedió.

“Pronto te voy a ir a visitar”, se puede leer en la conversación con la que Cristian Castro quedó expuesto.

“Ok, yo te saco el pasaje, muy lindo acá te muestro”, fue lo que supuestamente le respondió a la chica.

Conversaciones (Tiktok/@caroceballos)

Después de intercambiar algunos mensajes, compartieron sus números telefónicos, según deja ver el tiktok en el que suena de fondo ‘Por amarte así', que se hizo popular en la voz del mismo cantante.

Conversaciones (Tiktok/@caroceballos)

¿Cristian Castro acostumbra a ‘ligar’ con jóvenes por Instagram?

Todo parece indicar que Cristian Castro suele seducir a sus fans a través de Instagram, pues, luego de que la hermana de una de ellas lo expusiera en TikTok, otros casos salieron a relucir.

Una usuaria aseguró que una de sus amigas también recibió halagos e invitaciones por parte de Cristian Castro.

“Qué raro hace unos años a una amiga también le escribió yo vi los mensajes”, comento una chica y aquí no terminó todo, pues otras internautas también hablaron de sus experiencias con Cristian Castro.

“Jajajaja de lo que se salvó. Lo digo por experiencia”, ”Es real, tengo una conocida que le mandaba el pasaje... Igual es un raro”, fueron solo algunos de los comentarios de chicas que coincidieron con la historia que exhibió la usuaria identificada como ‘@caroceballos’.

Hasta el momento, Cristian Castro no ha emitido declaraciones al respecto y es incierta la veracidad de las acusaciones.