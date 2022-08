Cristian Castro volvió a estrenar look, esta vez inspirado en un equipo de futbol originario de Argentina, país en el que actualmente trabaja, siendo juez en el programa ‘Canta Conmigo Ahora’.

A lo largo de su carrera, Cristian Castro ha demostrado ser uno de los pocos cantantes masculinos mexicanos que no teme a probar nuevos y arriesgados looks.

Aunque casi siempre se ha mostrado con el cabello rubio y ligeramente largo, Cristian Castro también ha tenido épocas de larga y platinada melena, castaña e incluso pelirroja, lo que le ha valido críticas no siempre positivas.

Cristian Castro (YouTube/Minuto Argentina)

Cristian Castro prueba los colores del arcoiris en su cabello

Pese a ello, Cristian Castro no ha permitido que eso le impida seguir jugando con su imagen y ahora que está lejos de México, parece sentirse más libre de experimentar.

Así, mientras forma parte de la competencia ‘Canta conmigo ahora’, Cristian Castro ha decidido probar con diferentes colores de fantasía en su cabello.

El amarillo, morado y verde, han sido los primeros colores que Cristian Castro ha lucido, causando gran revuelo en redes sociales, donde muchos han aplaudido su valentía por transformar su imagen, buscando solamente complacerse a sí mismo.

Cristian Castro (@vengalaalegriatva / Instagram)

Cristian Castro estrena nuevo look, luciendo los colores del club San Lorenzo en su cabello

Por supuesto, esto no ha evitado que Cristian Castro sea blanco de burlas y memes en el ciberespacio, pero no aun así el hijo de Verónica Castro parece dispuesto a dejar de mostrar nuevos looks.

Muestra de ello es que Cristian Castro está estrenando una nueva imagen, inspirada en el club Atlético San Lorenzo de Almagro.

Tan orgulloso está Cristian Castro de su nuevo look, que lo presumió con un video compartido en sus historias de Instagram.

Lo mismo hizo El Trece, canal de televisión por donde se transmite el concurso de canto en el que Cristian Castro funge como juez.

En los videos, Cristian Castro aparece bailando, mientras presume su cabello bicolor, con franjas rojas y azul marino, como la playera del club San Lorenzo.