Confirmadísimo, Cristian Castro no solo se inspira en El Loco Valdés para sus looks del cabello, pues ahora reveló que también se pinta de colores “allá abajo”.

Cristian Castro de 47 años de edad habló de sus looks y los memes que esto le ha generado, diciendo que Christian Nodal y él están en tendencia por los colores que usan.

Sin embargo, Cristian Castro reveló lo que todos habíamos pensado, pero nadie había dicho, también se tiñe de forma extravagante el peluquín de su zona íntima.

Cristian Castro ya hasta fue exhibido por su mamá orgullosa, Verónica Castro, pues durante su participación en Canta Conmigo Ahora en Argentina, sorprende con sus looks.

Aunque Cristian Castro ya se había mostrado en años anteriores con el cabello azul, como su tema más sonado, y también en rubio.

Pues pareciera que su etapa como juez en el reality show argentino, le dio ánimos a experimentar con su cabello y mostrarse con tintes fantasía en colores:

Pero eso no es todo, sino que Cristian Castro ya hasta comparte que así como luce su cabellera de colores, también experimenta “allá abajo”.

“Ya me estoy quedando hasta sin cabello, pero allá abajo no... no, allá abajo también me lo pinto”.

Cristian Castro, cantante.