Adrián Marcelo de 34 años de edad revela porqué le gustan tanto los viernes en La Casa de los Famosos México 2024 y tiene que ver con algo que le dan.

La Casa de los Famosos México 2024 sigue generando atención, y Adrián Marcelo se ha convertido en uno de los habitantes más polémicos.

Aunado a los escándalos que ha vivido durante esta semana en el reality se le suma una situación que deja al descubierto tratos especiales dentro de la producción.

Adrián Marcelo ha causado total conversación en redes sociales desde su estancia en La Casa de los Famosos México 2024.

El regiomontano se ha vuelto objeto de críticas por sus declaraciones, así como acciones con algunos de sus compañeros, específicamente con los del cuarto Mar.

Dichas acciones se le suma una confesión que Adrián Marcelo dijo durante la fiesta temática en La Casa de los Famosos México 2024.

El youtuber deja entrever que la producción del reality show le da un trato especial todos los viernes.

“Hay una parte que me gusta mucho de los viernes, me dan mi gomita, escogí que fuera los viernes, no puedo hablar de eso”

Adrián Marcelo