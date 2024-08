Tremendo escándalo se armó cuando Gomita se ganó la suite y eligió a Agustín Fernández para subir con ella en La Casa de los Famosos México 2024.

Sin embargo, en Twitter aseguran que Gomita -de 29 años de edad- y Agustín Fernández no compartieron la misma cama, sino que la influencer habría sido quien eligió dormir en el suelo.

Pero ¿Qué es lo que pasó en la suite de La Casa de los Famosos México 2024? Te contamos la primera noche entre Gomita y Agustín Fernández de 34 años de edad.

Vaya sorpresa se llevaron los habitantes de La Casa de los Famosos México 2024 cuando Gomita ganó la moneda que le da un beneficio, teniendo doble premio para la influencer.

El primero de ello, fue que Gomita se llevó una pantalla, el segundo -y el que más le emocionó- es que podía quitarle la suite a Adrián Marcelo y subir a alguien.

Sin embargo, Gomita dejó claro que no le quitará el ojo a Agustín Fernández, pues lo eligió a él como su acompañante en el suite de La Casa de los Famosos México 2024.

Pero ¿será que durmieron en la misma cama?

Un tweet asegura que Gomita mandó al piso a dormir a Agustín Fernández en la suite, sin embargo, un zoom cambió la perspectiva.

Y es que usuarios de la red social aseguran que es una mujer quien está dormida en el piso de la suite de La Casa de los Famosos México 2024, entonces ¿Es gomita?

El saber cómo durmieron Gomita y Agustín Fernández en el suite es un tema que está generando mucho morbo y aunque ya comenzaron los chismes hay quiénes desmintieron.

Usuarios aseguran que la foto utilizada para difundir que Gomita no durmió con Agustín Fernández, en realidad es de la temporada uno del reality show y se tratan de La Barby Juárez y Bárbara Torres.

Es por ello, que fans de La Casa de los Famosos México 2024 ven que es una mujer quien está en el suelo, siendo La Barby Juárez quien decidió dejarle la cama sola a Bárbara Torres.

Gomita y Agustín Fernández se fueron a la suite de La Casa de los Famosos México 2024, pero ¿qué tal pasaron la noche?

Luego de que se evidenció que la foto donde supuestamente Gomita durmió en el piso y Agustín Fernández en la cama, surgió la duda de qué ocurrió.

Según el último registro de lo que fans de La Casa de los Famosos México 2024 vieron en la suite, Gomita y Agustín Fernández sí estaban metidos en la cama juntos, pero echando el chisme.

La usuaria reportó que los habitantes de La Casa de los Famosos México 2024 platicaron “de administración de comida, chismearon, rieron, cantaron” hablaron de Argentina y esto sirvió para conocer más a Agustín Fernández.

Elizabeth, la mamá de Gomita, habló de la decisión de su hija de subir a Agustín Fernández a la suite de La Casa de los Famosos México 2024 cuando ya la había bateado.

Muchas fans de La Casa de los Famosos México 2024 vieron mal el que Gomita haya decidido subir a Agustín Fernández a la suite, pero ¿fue estrategia?

En una entrevista que la mamá de Gomita dio a Sale el Sol, dijo esperar que sea estrategia de su hija lo de Agustín Fernández y no que esté enamorada.

“Eso no me gustó [que se llevara a Agustín] pero ella sabe cómo está jugando el juego haya adentro. No sé si sea estrategia, pero ya la bateó ¿qué hace ahí?”.

Elizabeth, mamá de Gomita.