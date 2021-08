Desde hace unas semanas, el presentador y cantante, Poncho de Nigris, ha causado revuelo en medios y redes sociales debido a sus publicaciones.

Hace unas semanas, Poncho de Nigris denunció que no le quisieron aplicar la vacuna contra el Covid-19 en Nuevo León.

Posteriormente, en un video de TikTok, Poncho de Nigris aparece junto a Facundo bailando la canción ‘Mamón’.

En este video, Poncho de Nigris se volvió viral ya que los usuarios señalaron el ‘pequeño’ tamaño del miembro viril del intérprete.

Ahora, Poncho de Nigris muestra una actitud de ‘diva’ al mencionar en plena entrevista que no piensa salir a cantar si no hay escenario.

Durante el programa de YouTube ‘El Punto G’, Poncho de Nigris habló sobre su carrera y sus polémicas.

“En este episodio de El Punto G, tuvimos a Poncho De Nigris que nos platicó desde cómo manejar el hate y su nuevo hit, la rola de ‘Mamón’, hasta la posibilidad de dejar de grabar videos mientras va manejando”, se puede leer en la descripción del video.

En los primeros minutos de la entrevista, Poncho de Nigris recibe una llamada telefónica donde le comentan que el lugar donde se va a presentar no cuenta con un escenario.

Al recibir esta noticia, Poncho de Nigris responde que no piensa realizar el show y solamente haría acto de presencia.

“Si no hay escenario, no hago show, solo hago presencia y estoy en un privado dos horas u hora y media, no se puede estar así entre la gente”

Poncho de Nigris