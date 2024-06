Poncho de Nigris quiere ver a su mamá encerrada en La Casa de los Famosos México 2024 por dos años y con sus ganancias lo ayude económicamente.

Tras quedar en tercer lugar en la primera temporada de La Casa de los Famosos México, Poncho de Nigris le recomienda la experiencia a todos, hasta a su mamá.

Incluso ya se vio contando los billetes que gane doña Leticia Guajardo en el reality, pero el influencer la quiere ver encerrada por mucho tiempo.

La relación entre Leticia Guajardo y su hijo Poncho de Nigris es tensa, pues han protagonizado varias peleas en vivo.

Y para confirmar que madre e hijo no se quieren del todo, Poncho de Nigris deseó que Leticia Guajardo entre a La Casa de los Famosos México 2024 por dos años.

En entrevista con De Primera Mano, Poncho de Nigris expresó por qué quiere que su mamá esté en La Casa de los Famosos México 2024.

El pleito no murió en La Casa de los Famosos México: Sergio Mayer opaca en rating a Poncho de Nigris

“No sé si vaya a entrar, no me dice, hemos estado en comunicación, no sé si vaya a entrar (…) Yo diría que sí la encierren dos años”

Poncho de Nigris