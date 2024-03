A través de sus redes sociales, Poncho de Nigris denunció haber sido víctima de robo en instalaciones de la televisora de San Ángel.

Según, Poncho de Nigris, de 48 años de edad, una persona o algunas personas se metieron a su camerino y le robaron cosas bastante caras.

El robo ocurrió en el foro del programa Vence a las estrellas, mismo que trajo de regreso al influencer a la televisión.

Poncho de Nigris grabó un video para denunciar que le robaron perfumes, prendas de diseñador y una botella de whisky que le regaló la producción de Vence a las estrellas.

Según Poncho de Nigris, el robó ocurrió en Televisa. Alguien se metió a su camerino y se llevó cosas. Sin embargo, horas después, el influencer borró el video por lo que gente cree que no ocurrió.

El periodista Michelle Rubalcava,de 38 años de edad, es el primero en dudarlo.

El comunicador asegura que nunca se ha denunciado un robo dentro de las instalaciones de la empresa de San Ángel, por lo que es raro que haya sucedido.

Así como recuerda que a Poncho de Nigris le gusta llamar la atención por lo que podría ser un invento como seguramente lo es su pelea con Sergio Mayer, de 53 años de edad.

Florinda Meza demanda a Sin querer queriendo, la serie no autorizada de la vida de Roberto Gómez Bolaños

De acuerdo con Michelle Rubalcava, a Poncho de Nigris le dolió no ser el favorito de La Casa de los Famosos México.

Así como a Poncho de Nigris le pesó que se hablará más de Wendy Guevara -de 30 años-, de Nicola Porcella -de 35 años- y hasta de las polémicas que generó Sergio Mayer.

Para empeorar las cosas se dio cuenta que su popularidad no era tanta ya que la porra que lo recibió en el aeropuerto de Monterrey fue poca a comparación del séquito que Sergio Mayer reunió en su fiesta de agradecimiento.

Por lo que desesperado por mantenerse vigente ha armado pleitos con su mamá, con Adal Ramones -de 62 años-, y su pelea con Sergio Mayer estaría acordada.

Esto porque a ambos les conviene la publicidad gratuita que los mantiene en el mundo de la farándula y a su vez facturan vía redes sociales.

“Está desesperado para que hablen de él, está dolido porque no fue el principal, no fue la estrella, brilló mas Wendy, un nicola... No le gustó ser centro de atención”

Poncho de Nigris