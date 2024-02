¿A Poncho de Nigris y Marcela Mistral se les acabó el amor? En medio de rumores sobre un posible divorcio, el influencer aclara que está pasando en su matrimonio.

En las redes sociales surgió la versión de que el matrimonio entre Poncho de Nigris -de 47 años de edad- y Marcela Mistral podría llegar a su fin.

Esto después de que en un capitulo de su podcast, Marcela Mistral -de 35 años de edad- lució un poco “apagada”, por lo que usuarios de inmediato señalaron que ya se encontraba harta de Poncho de Nigris.

En medio de todas las especulaciones, Poncho de Nigris ya rompió el silenció y habló sobre lo que está pasando en su matrimonio y si es verdad que tiene problemas con Marcela Mistral.

De manera contundente Poncho de Nigris confesó si es verdad que esta atravesando una crisis matrimonial con Marcela Mistral.

Poncho de Nigris y Marcela Mistral (Poncho de Nigris / YouTube)

¿Poncho de Nigris y Marcela Mistral ya no harían su podcast para evitar rumores sobre su matrimonio?

Poncho de Nigris y Marcela Mistral son considerados una de las parejas más sólidas del medio del espectáculo, sin embargo no han estado lejos de las polémicas.

En esta ocasión los nombres de Poncho de Nigris y Marcela Mistral se convirtieron en tendencia luego de que en las redes sociales comenzaron rumores que aseguran se les acabo el amor y podrían separarse.

Y es que usuarios han señalado que Marcela Mistral se muestra cansada cuando está con Poncho de Nigris y ya no se les ve la misma química.

Tras todas las especulaciones, Poncho de Nigris confesó si es verdad que se podría divorciar de Marcela Mistral.

En entrevista con el programa Hoy, Poncho de Nigris señaló que los rumores sobre su supuesta separación con Marcela Mistral surgieron por su podcast.

Poncho de Nigris puntualizó que en el podcast con Marcela Mistral luego se enojan por los temas que tocan, pero no afecta su relación.

Debido a las polémicas, Poncho de Nigris confesó que con Marcela Mistral están pensando en no hacerlo más.

“Hay notas, pero porque se creó en TikTok. Tenemos un podcast que se llama ‘Parejas disparejas’, hacemos temas polémicos de pareja y a veces se salen de control y a veces uno se enoja y pasó esto. Ya estamos pensando en no hacerlo” Poncho de Nigris

Poncho de Nigris se burló de los rumores que aseguran que tiene muy controlada a Marcela Mistral.

“Ahora dicen que Marcela ya no me soporta, no me quiere, que la tengo prisionera, muchas cosas así como que no la dejo brillar” Poncho de Nigris

¿Poncho de Nigris y Marcela Mistral se van a divorciar?

Poncho de Nigris reveló que le han llegado los rumores de su posible separación con Marcela Mistral, pero no son reales.

En su conversación, Poncho de Nigris aseguró que se encuentra muy feliz de su matrimonio con Marcela Mistral y hasta el momento no tienen planes de separación.

“Que se le ve a ella cansada y la gente siempre inventa cosas. Yo sí estoy contento con ella, con mi familia, con mi trabajo, con mi vida. Me siento realizado, me siento pleno” Poncho de Nigris

Poncho de Nigris dejó en claro que se le resbalan todos los chismes sobre su vida, pues él se encuentra tranquilo ya que sabe quién es.

“Yo estoy tranquilo, se lo que tengo, se lo que soy. Estoy tranquilo, en paz. Según yo todo está bien no hay divorcio, hasta ahorita no” Poncho de Nigris

Poncho de Nigris y Marcela Mistral demuestran su amor en la playa (Especial / Instagram @ponchodenigris)

¿Marcela Mistral confirma separación con Poncho de Nigris?

Luego de todas las especulaciones, Marcela Mistral decidió hablar sobre su relación con Poncho de Nigris y reveló si es verdad que están separados.

A través de Instagram, Marcela Mistral confirmó separación con Poncho de Nigris pero no es como piensan.

Y es que se tuvo que alejar de Poncho de Nigris debido a que él se tuvo que mudar a otra ciudad para grabar un programa de televisión, por lo que descartó que se estén divorciando como se ha rumorado en redes sociales.

“La verdad no creí que fuera necesario subir esta publicación…. Pero el que calla, otorga. Confirmo que estamos separados mi esposo @ponchodenigris y yo, pero solo por unos 28 días más a 923 km de distancia dice google maps” Marcela Mistral

Marcela Mistral destacó que con esto quería punto final a los rumores sobre un presunto divorcio.

“Y como aquí no estamos para andar otorgando nada…. Pues no nos callamos, México me dueles, así fueran para otras cosas se acabó la nota, next …” Marcela Mistral

Marcela Mistral dejó en claro que hace muchas cosas separadas de Poncho de Nigris y eso no quiere decir que tengan una crisis.

“También vamos al baño por separado, nacimos por separado, dormimos cada quien sueña cosas por separado, masticamos por separado y así” Marcela Mistral

Poncho de Nigris comentó la publicación de Marcela Mistral, burlándose de los rumores que aseguran la tiene muy bien controlada.

“Corre Marcela de mi lado. La gente dice que soy un mal hombre y que no eres feliz. Huye ahorita que no estoy de la prisión en la que te tengo, vuela alto y se feliz! Te mereces todo y no mereces estar con un narcisista, machista y manipulador. La gente tiene razón brillas más sin mí. La gente dice que eres más feliz sin mi” Poncho de Nigris