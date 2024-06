Leticia Guajardo, mamá de Poncho de Nigris, le gusta el show de La Casa de los Famosos México 2024 y levanta la mano para ingresar al reality.

Poncho de Nirgris -de 48 años de edad- tiene experiencia en los reality y se especuló que Marcela Mistral iba a ingresar a La Casa de los Famosos México 2024.

Al final Marcel Mistral, de 35 años de edad, no quiso ingresar al reality, pero Leticia Guajardo está más que dispuesta a ser una de las inquilinas.

Poncho de Nigris quedó en el tercer lugar de La Casa de los Famosos México y quería que su esposa participara.

Hasta el momento, Marcela Mistral sigue negando que vaya a ser parte de este reality.

Pero quien sí está dispuesta a estar encerrada semanas en La Casa de los Famosos México 2024, es Leticia Guajardo, mamá de Poncho de Nigris.

Durante una entrevista con De Primera Mano, Leticia Guajardo reveló que le gustaría ser parte de La Casa de los Famosos México 2024.

Poncho de Nigris ya se enteró que su mamá quiere estar en este reality y dijo que si no le llegan al precio, él pone el dinero para que ingrese.

Leticia Guajardo expresó que nadie le ha ofrecido ingresar, pero ella sabe que ingresar a La Casa de los Famosos México 2024 le dejaría buenas ganancias.

“No me han hablado, pero me está apoyando la gente que entre, pero si nadie me ha hablado”

Leticia Guajardo