¿Mucho trabajo juntos se traduce en un Ponchendy real? El que Wendy Guevara y Poncho de Nigris sea el segundo par que se frecuente tras La Casa de los Famosos México, está desatando varias teorías.

Sin embargo, fue el propio Nicola Porcella, Wendy Guevara -de 31 años de edad- siente atracción por Poncho de Nigris, aunque entre amigos le había pedido que ocultara el secreto.

Pero por otra parte, Wendy Guevara aclaró si lo que dijo su amigo y confidente Nicola Porcella -de 36 años de edad- es real, sobre el amor que siente por Poncho de Nigris.

¿Ponchendy existe en la vida real? Nicola Porcella tuvo el atrevimiento de ventilar la atracción que Wendy Guevara tiene de Poncho de Nigris luego del Team Infierno.

Wendy Guevara y Nicola Porcella andan muy regios, pues decidieron ir a visitar Monterrey y aprovechar para crear contenido con varios influencer de allá.

Esto no solo incluye el podcast de Ponchendy, sino el paso de Nicola Porcella al de Turbulence y La Burrita Burrona.

Y es que su participación está dando mucho de qué hablar, sobre todo porque el peruano quien se sabe es muy amigo y roomie de Wendy Guevara hizo la gran confesión.

Según la información de Nicola Porcella, Wendy Guevara reconoce que le gusta Poncho de Nigris, pero se niega a reconocer públicamente.

“¿Tú sabes a quién le gusta Poncho, pero no lo quiere decir así? A Wendy, pero dice que no lo diga, pero lo voy a contar acá”.

Por otra parte, dejó ver que no tenía nada de malo, señalando que Poncho de Nigris es guapo.

Nicola Porcella reveló que Wendy Guevara siente atracción por Poncho de Nigris, pero ¿podría haber un Ponchendy en la vida real?

Luego de que lo revelado por el peruano se hizo viral, Wendy Guevara fue cuestionada en su más reciente en vivo, donde niega que vea a Poncho de Nigris como algo más.

La influencer señaló que lo que Nicola Porcella buscó hacer en el podcast de La Burrita Burrona y Turbulence, fue dar de qué hablar. Pero tampoco mostró molestia por el chisme.

Incluso, Wendy Guevara dijo que se iba a reunir con Marcela Mistral -la esposa de Poncho de Nigris- y que le iba a aclarar que su “vejestorio” no le gusta.

“Le voy a decir que su vejestorio a mí no me gusta, que el costal de huesos de Nigris, a mí no me gusta”.

Wendy Guevara, influencer.