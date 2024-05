A Plutarco Haza lo están acusando de haber plagiado Voy a ser Papá, un texto que fue escrito por Mike Birbiglia, situación que fue expuesta en Jimmy Kimmel Live.

A través de la televisora estadounidense, Mike Birbiglia comentó durante su participación en el programa de Jimmy Kimmel Live, que un Plutarco Haza le robó su obra originalmente llamada The New One.

Mike Birbiglia, comediante gringo. (@birbigs)

Pero ¿qué hay de cierto en esto?

Aunque Mike Birbiglia dio su versión de los hechos con un tono cómico, Plutarco Haza -de 51 años de edad- ya salió a aclarar las acusaciones que el comediante le hizo, pues cree que solo le trae difamación.

¿Plutarco Haza robó la obra Voy a ser Papá? Mike Birbiglia, un comediante gringo, lo asegura

Plutarco Haza se está viendo envuelto en un chisme nivel internacional, pues comenzó en la transmisión de Jimmy Kimmel Live y terminó en los titulares de México.

El pasado 7 de mayo, durante el programa de Jimmy Kimmel se presentó el comediante gringo Mike Birbiglia, quien acusó abiertamente a Plutarco Haza de plagio.

Aunque con un tono de humor, Mike Birbiglia sumó a su monólogo del programa que Plutarco Haza le robó la “vida”, cuando puso su propia obra de teatro con el nombre Voy a ser Papá.

Según la narración que da, su esposa estaba en Instagram cuando alguien le mandó el cartel de la obra de teatro de Plutarco Haza, misma que al verla pensó “se me hace conocida”.

Y es que el comediante gringo hasta la comparó con su propio cartel con el que lanzó The One New en Broadway, señalando que tienen similitudes.

Mike Birbiglia acusa a Plutarco Haza de robarle Voy a ser Papá. (YouTube/ Jimmy Kimmel Live / Tomada de video)

Ante esta situación Mike Birbiglia explicó que tuvo una reunión vía zoom con Plutarco Haza para resolver el tema de los derechos de la obra que en México se llamó Voy a ser Papá.

Sin embargo, lo que le causaba risa es que Plutarco Haza “un actor en México”, no solo le robó su obra, sino que es como si le hubiera robado “mi vida”, y apuntó que hasta añadió detalles de la obra que él llevó a Broadway a la versión mexicana, como la caída de juguetes en el escenario.

Finalmente, asegura que durante la plática de zoom le pidió a Plutarco Haza que al menos apareciera su nombre -Mike Birbiglia- en alguna parte, debido a que se trataba de su vida.

Pero ¿Qué tan cierto es el supuesto robo de Voy a ser Papá por parte de Plutarco Haza?

Plutarco Haza niega haber robado Voy a ser Papá al comediante gringo

Plutarco Haza fue acusado por Mike Birbiglia de haberle robado su obra y hacerla en México bajo el nombre de Voy a ser Papá, pero el reconocido actor ya respondió.

A través de sus redes sociales, Plutarco Haza compartió el breve momento en que Mike Birbiglia lo acusa de robarle Voy a ser Papá, y explica que para nada es así.

Con un primordial “WFT” es como el actor mexicano abrió la conversación para luego aclarar que compró los derechos del escrito del comediante, “no robé nada a Mike Birbiglia”.

Plutarco Haza responde a Mike Bibiglia y niega plagio de Voy a ser Papá. (Captura de pantalla)

En otro video, Plutarco Haza subrayó que nunca robó la obra escrita por el comediante gringo, e incluso señaló que le parecía increíble que usaran el humor para una “aseveración” tan perjudicial.

Y es que Plutarco Haza vio que las acusaciones manchan su nombre porque no solo se trata de un simple actor mexicano, sino que se autonombra “reconocido” en Latinoamérica y le informó “vivo en Estado Unidos”.

Por otra parte, señaló que lo que hizo en Voy a ser Papá fue adaptar The New One en Mike Birbiglia, al público mexicano y en algunos lugares de Latinoamérica, subrayando que adquirió los derechos.

Cabe destacar que la obra de teatro de Plutarco Haza terminó en agosto del 2022 y en toda la información de la puesta en escena se señala que es un monólogo escrito por Mike Birbiglia en lo que originalmente es The New One.

Incluso, en entrevistas que el mexicano dio en ese tiempo, señaló que decidió hacer la obra luego de que se sintió identificado con la forma en que el comediante dio el monólogo.

Plutarco Haza reconoce que Mike Birbiglia plasmó en la obra de forma muy honesta algo que al principio es un martirio y que luego se vuelve una situación divertida.

Plutarco Haza (Agencia México)

Comediante gringo responde a Plutarco Haza y le dice que no siempre tuvo los derechos de Voy a ser Papá

Plutarco Haza fue expuesto en Estados Unidos por hacer plagio de la obra de Mike Birbiglia, y aunque el mexicano ya aclaró todo, el comediante gringo no se quedó callado.

Debido a que Plutarco Haza arrobó a Mike Birbiglia y Jimmy Kimmel, su video declaratorio les llegó y el comediante gringo subrayó que en un inició sí le robó.

En los comentarios de la entrevista retomada de Jimmy Kimmel Live, Mike Birbiglia respondió a Plutarco Haza y le dijo “¡tú lo hiciste!, detallando que “me siento genial al respecto”.

El comediante dijo que cuando se enteró de la obra Voy a ser Papá, “me sentí encantado” porque en México que haya hecho, pero le dijo “lo hiciste”, como cuestión de un hecho presente.

Asimismo, sostuvo que cuando se enteró de Voy a ser Papá, Plutarco Haza aún no tenía los derechos de su obra, pero luego ya los compró.

El comediante gringo dejó ver que lo que contó a Jimmy Kimmel Live lo hizo como algo divertido, y para la tranquilidad de Plutarco Haza le dijo “estamos bien”.

“Estoy encantado de que lo hayas realizado y *lo hiciste* ahora comprando los derechos. Pero cuando me enteré inicialmente no lo habías hecho, por eso lo conté como una historia divertida. ¡Solo quería que fuera divertido y no acusatorio! ¡Estamos bien!”. Mike Birbiglia, comediante.

Mike Birbiglia responde a Plutarco Haza y lo vuelve acusar de robarle Voy a ser Papá. (Captura de pantalla)

