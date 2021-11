Platanito dice que un comediante tiene más enemigos que un delincuente, asesino o violador. El famoso reconoció que se autocensura para no herir a otras personas.

En entrevista para TVyNovelas Sergio Alejandro Verduzco Rubiera, mejor conocido como Platanito, pidió a la llamada generación de cristal que no vayan a ver su show ya que no está dirigido para gente sensible.

Platanito reveló que estuvo al borde de la muerte e incluso se despidió de su esposa. Sin embargo pudo superar la crisis y ahora regresa con su espectáculo.

Platanito (@platanitoshow / Instagram)

Platanito asegura que mientras que los delincuentes son vistos como ídolos, los comediantes tienen enemigos

Al igual que varias celebridades, Platanito se tuvo que reinventar durante la pandemia. Sin embargo la salud del comediante se vio afectado por el Covid-19 e incluso estuvo al borde de la muerte.

Aunque fueron momentos muy difíciles en donde se despidió de su esposa, Platanito pudo superar sus problemas de salud y ahora se dice listo para regresar al trabajo con su nuevo espectáculo en vivo.

Pero, Platanito advirtió que su espectáculo no es para todas las personas, pues pidió a la llamada generación de cristal que no vayan a ver su show.

En entrevista para TVyNovelas Platanito señaló que su espectáculo no es para personas sensibles, sino que se encuentra dirigido para personas de mente abierta.

En este sentido Platanito destacó que su espectáculo se encuentra dirigido para las personas que buscan divertirse, sin amargarse o causar polémica.

Platanito confesó que actualmente los comediantes tienen más enemigos que los mismos delincuentes, asesinos o violadores. Incluso señaló que estas personas a veces son ídolos.

Durante su conversación, Platanito reconoció que se ha llegado a autocensurar porque no quiere causar polémica con sus opiniones o comentarios.

Platanito tuvo mucho miedo de morir, incluso se despidió de su esposa

En entrevista para TVyNovelas, Platanito confesó que tuvo mucho miedo ya que estuvo al borde de la muerte debido a que su corazón ya no funcionaba debido a una miocarditis generada por el Covid-19.

Platanito confesó que en esos momentos pensó que ya no se iba a despertar, por lo que dejó listo su testamento e incluso se despidió de su esposa.

Sin embargo la pudo librar y hoy se encuentra muy agradecido de contar con una segunda oportunidad porque sentía que todavía no era el momento para irse.