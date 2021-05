Durante el programa de radio de Adela Micha, ‘Me lo dijo Adela’ el comediante Sergio Verduzco, mejor conocido como el payaso Platanito, habló sobre la difícil situación que enfrenta el canal ‘Estrella TV’,

Durante un corte comercial del programa de radio, Platanito comentó que los programas de ‘Estrella TV’ como ‘Chisme En Vivo’, ‘Tú-Night con Omar Chaparro’ y anteriormente ‘Nos Cayó la Noche, con Alex Montiel’, conocido como El Escorpión Dorado, han tenido bajos niveles de audiencia.

Mientras se encontraban fuera del aire, Maca Carriedo también le preguntó a Platanito por su estadía en Los Ángeles mientras colaboraba en ‘Estrella TV’.

Platanito aclaró que se fue a trabajar a Estados Unidos después de que le hicieron una buena oferta de trabajo y no por haber contado un chiste que fue considerado de mal gusto.

“Sí me fui, pero porque me ofrecieron muy buena lana pero no porque me hayan corrido del país por contar un chiste, no”

Platanito