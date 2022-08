La conductora mexicana Gaby Ramírez acusó al payaso ‘Platanito’ de haberla manoseado mientras grababan un programa de televisión, hace unos años.

Gaby Ramírez, quien se dio a conocer en el programa ‘A la cachi cachi porra’, de canal 11, denunció que pese a haber sido víctima de acoso sexual, fue ella quien resultó castigada tras sufrir los tocamientos indebidos del payaso ‘Platanito’.

Pero no sólo eso, Gaby Ramírez dijo que incluso la obligaron a disculparse con ‘Platanito’, quien on dudó en hacer uso del poder que tenía en ese entonces para cerrarle algunas puertas laborales.

Gaby Ramírez acudió como conductora invitada al programa ‘Chisme No Like’ el martes 2 de agosto, donde hizo una fuerte revelación sobre el payaso ‘Platanito’, interpretado por Sergio Verduzco:

Gaby Ramírez contó que esto habría sucedido en un programa de Estrella TV, donde ‘Platanito’ tenía mucho éxito y por ende, gran influencia:

“Resulta que un día me invitan al ‘Show de Platanito’… estábamos haciendo el concurso normal cuando de pronto dice, ‘bueno, muchísimas gracias se terminó, muchísimas gracias Karina por haber estado y agarra platanito y me hace así [recrea la escena de abuso sexual]”

Gaby Ramírez dijo que la situación fue tan inesperada que no supo cómo actuar ante el acoso sexual que acababa de sufrir, pero tras volver en sí, decidió reportar la situación a los altos mandos:

“Yo me quedé como idiota, [preguntándome si era] parte del sketch, ‘¿qué dijo, le doy una cachetada? Yo me quedé fría, entonces yo agarro y me voy al control room, antiguamente estaba ahí el dueño, el señor Liberman, y yo le dije, ‘¿oiga, usted dio la orden de que Platanito me agarrara el busto?’”

Gaby Ramírez, conductora de televisión