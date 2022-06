Platanito le dice a Karla Panini que hable con pruebas pues se podría meter en broncas legales, luego de que amenazó con exponerlo frente a su esposa por todas las cosas que hacía en los camerinos.

En medio de la controversia, Platanito de 50 años de edad recordó que Karla Luna se acercó a él para revelarle todo lo que había pasado con Karla Panini y Américo Garza.

Platanito destacó que no tiene miedo de lo que Karla Panini pueda revelar sobre él, pues cualquier cosa que haya pasado ya lo habló con su esposa.

“Quiero aclarar que ella dijo que va a hablar de mí cosas que yo hacía en los camerinos. Está padre que hable, una, porque saben porque no tomo, no me drogo; luego, ¿qué pude haber hecho?, ¿metido hombres, mujeres? Uy, eso lo declaré frente de mi mujer (...) obviamente, no pasó”

Platanito