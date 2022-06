Mientras Laura Bozzo es supuestamente sometida a brujería por Niurka, desde fuera de La Casa de los Famosos, Pepillo Origel se burla de ella.

Las gritoniza que Laura Bozzo armó en La Casa de los Famosos no fue suficiente, como tampoco el que supuestamente se le cayera un diente. Aún hay más.

Ahora, Laura Bozzo se puso a lavar el baño de La Casa de los Famosos, esto por orden de Niurka, hecho que originó que Pepillo Origel se burlara de la circunstancia.

Videos en donde Laura Bozzo limpia el baño en La Casa de los Famosos por órdenes de Niurka, alegraron la noche de Pepillo Origel, y hasta le dedicó un post en su Instagram.

El periodista de espectáculos que ha mantenido al tanto de lo que pasa en La Casa de los Famosos, por lo que claramente supo que la peruana limpió el baño compartido del espacio.

El contenido viral le causó tanta risa a Pepillo Origel que decidió tomarle una screenshot y compartirla como imagen en su cuenta de Instagram.

Pero no solo fue eso, sino que Pepillo Origel colocó; “Quien iba a imaginar a Laura Bozzo lavando los baños de la Casa de los Famosos”, junto a emojis de monos cubriéndose los ojos.

La publicación de Pepillo Origel comenzó a ser comentada por los seguidores de la peruana, diciendo que es un estuche de monerías.

Asimismo, otros dijeron que no le veían sentido a la burla del periodista, pues comentaron:

Laura Bozzo le tocó lavar el baño de La Casa de los Famosos, luego de que Niurka como líder le pidiera colaborar con ello. Así todos tuvieron sus roles.

Sin embargo, lo más curioso fue ver a la famosa tratando de lavar un baño por primera vez, mostrando que no sabe de líquidos para limpiar y tampoco qué es un mechudo.

“No hay nada que yo no pueda hacer, si creen que me van a joder por limpiar un baño ¡ja! yo limpio todo, no tengo ninguna peda".

Laura Bozzo, conductora.