La vedette vuelve a robar cámara en “La casa de los famosos”, ahora dicen que Niurka le hizo brujería a Laura Bozzo por peinarla con saliva.

El hecho ocurrió cuando Laura Bozzo platicaba con Osvaldo Ríos sobre sus estudios universitarios, donde tuvo días tranquilos y de desmadre. Mientras la conductora sacaba a relucir sus recuerdos, Niurka la peinaba.

Niurka le hace "brujería" a Laura Bozzo (La casa de los famosos)

Le alisaba el cabello y por momentos le echaba saliva hasta que Niurka interrumpió la plática y le dijo directamente que le haría una brujería que le iba a convenir.

“Tú me has visto que desde que yo entré acá repito que voy a ganar, voy a ganar, voy a ganar, entonces la palabra es un templo para bien o para mal”, dijo la vedette a la par que Osvaldo Ríos explica que se trata de neurolingüística.

“Decretas”, agregó Laura Bozzo, y Niurka le dio la razón para posteriormente pedirle que en caso de ser nominada, la veterana conductora debía repetir:

“Yo no puedo salir, yo no puedo salir porque yo soy el bufon de la casa, soy el comodín, soy la alegría, soy la diferencia, soy lo incorregible”, dijo Niurka y le advirtió que no podrá salir hasta que ella la eduque.

“No puedes salir porque tiene que corregirse esa cabeza loca que tienes”, finalizó la también bailarina de 54 años de edad.

Funciona “brujería” de Niurka

Finalmente Laura Bozzo probó el sabor de la nominación, la conductora de 69 años de edad salió nominada junto a Natalia Alcocer y Eduardo Rodríguez.

Debido a que ya no quiere salir del reality de Telemundo, Laura Bozzo aseguró a la audiencia que si la ayudaban a quedarse “la casa ardería” y para probarlo hizo llorar a Natalia Alcocer días antes de la eliminación.

La veterana volvió a acusarla de ser una roba maridos y mujer de doble moral, así como se apoyó en Eduardo Rodríguez para hacerla sentir mal durante “la última cena”.

Sin embargo, Natalia Alcocer se salvó de ser eliminada así como Laura Bozzo logró permanecer en el reality show mientras que Eduardo Rodríguez quedó eliminado. Sí, la “brujería” de Niurka funcionó.