Sylvia Pasquel le responde a Pepillo Origel tras presumir que es gran amigo de Silvia Pinal: “Yo no lo veo aquí”. La actriz señaló que el periodista no le llama a su mamá y mucho menos la invita a salir.

Tras la controversia generada por la participación de Silvia Pinal en la obra de teatro “Caperucita, ¿qué onda con tu abuelita?”, Sylvia Pasquel cuestionó a todos los que se dicen amigos de su mamá y no la van a ver.

Sylvia Pasquel destacó que muchas personas han cuestionado a la familia por permitir que Silvia Pinal regrese al teatro, sin importarles que de lo contrario la actriz estaría deprimida.

Silvia Pinal y Sylvia Pasquel. (Especial)

Sylvia Pasquel le cuestiona a Pepillo Origel que si es tan amigo de Silvia Pinal por qué no la busca

Silvia Pinal alarmó a sus seguidores luego de que se canceló su presentación del miércoles 11 de mayo en la obra de teatro “Caperucita, ¿qué onda con tu abuelita?” por problemas de salud.

Aunque se ha señalado que Silvia Pinal se encuentra bien, periodistas y algunos usuarios han cuestionado a la dinastía Pinal por permitir que la actriz sea expuesta de esta manera.

En medio de las críticas, Sylvia Pasquel concedió una entrevista a Javier Poza donde reveló que en realidad es su mamá la que se ha mostrado muy interesada en participar en la obra “Caperucita, ¿qué onda con tu abuelita?”.

Sylvia Pasquel se mostró muy triste de qué su familia haya recibido tantas críticas cuando nadie sabe la realidad de lo que se encuentra pasando Silvia Pinal.

En el video Sylvia Pasquel destacó que toda esa gente que crítica no le ofrece un trabajo, no la van a visitar ni la llaman cuando se encuentra Silvia Pinal deprimida.

“No hay ningún proyecto, y si mi mamá quiere hacer esto, no sé si este sea un proyecto que le afecte a ella en su carrera porque la gran diva puede decidir lo que ella quiera” Sylvia Pasquel

En ese sentido Sylvia Pasquel le mandó un mensaje a Pepillo Origel, quien en diversas ocasiones ha señalado que es gran amigo de Silvia Pinal.

“Escucho los comentarios de Pepillo Origel: ‘yo que soy intimo amigo de Silvia, ella no tiene que estar haciendo esto’, antes de la comida que vino nada más a criticar, hacia más de seis meses que no veía a mi mamá y que no le hablaba por teléfono” Sylvia Pasquel

Sylvia Pasquel puntualizó que todos opinan, pero nadie va a ver a Silvia Pinal, los únicos que se encuentran presente sus hijos.

“Todo el mundo opina, pero nadie de esa gente viene y la ve triste, nadie viene a platicar con ella a tratar de subirle el ánimo” Sylvia Pasquel

En su conversación, Sylvia Pasquel recordó que Pepillo Origel se llena la boca diciendo que es gran amigo de Silvia Pinal, pero no la va a ver.

“Nadie está aquí, nadie de sus grandes amigos están aquí. Yo no veo aquí a Pepillo todos los días viniendo a ver a mi mamá, ni siquiera invitándola a comer” Sylvia Pasquel

Ante el señalamiento de Pepillo Origel de que se debería hacer un homenaje a Silvia Pinal, Sylvia Pasquel recordó que ya se le han hecho varios donde la famosa se ha mostrado muy feliz.

Sylvia Pasquel incluso destacó que desde hace varios años ha buscado la manera de que se le haga un homenaje a Silvia Pinal en Bellas Artes, pero es un proceso muy complicado.

“Llevo años pidiéndole a Bellas Artes que nos abra las puertas para hacerle un homenaje a Silvia Pinal y no me ha hecho caso, ni siquiera existe la intención, ni siquiera me contestan, entonces, todas esas personas que tanto opinan que tanto se quejan que tanto dicen que mi mamá no merece ese proyecto, entonces yo las invito a que hagan algo, porque es bien fácil decir, que le hagan un homenaje” Sylvia Pasquel

Sylvia Pasquel asegura que Silvia Pinal se deprime si no se encuentra trabajando: “¿Sería mejor verla morir?”

Contrario a lo que se ha dicho en algunos medios, Sylvia Pasquel destacó que fue la misma Silvia Pinal quien buscó la manera de poder regresar al teatro.

“Mi mamá fue la que le pidió a Iván, mi mamá ha estado tratando de regresar al teatro y pues le ofrecieron algunas obras, mi mamá leyó estas obras, de hecho, tuvieron una lectura en la casa y el resultado fue que el productor dijo que mi mamá ya no estaba en posibilidades de hacer una obra donde ella llevara la responsabilidad” Sylvia Pasquel

Sylvia Pasquel puntualizó que se había acordado de que solo participará una vez a la semana con un papel que le permitiera salir pero que no perjudicará su salud.

Ante los cuestionamientos de que no es la obra indicada para Silvia Pinal, Sylvia Pasquel destacó que no hay grandes proyectos en donde consideren a su mamá.

“No hay proyectos, ¿sería mejor verla morir sentada frente a la televisión?, porque nadie la va a ver, yo la visito diario, me la llevo a comer, me la llevo al cine, salgo con ella seguido, yo la veo tres veces al día” Sylvia Pasquel

Durante su conversación, Sylvia Pasquel destacó que si no es ese proyecto su mamá se la pasa deprimida por lo que ese tipo de proyectos le motivan a seguir.

“Llego a su recámara y está ahí como un vegetal, le digo ‘mamita te voy a arreglar porque vamos a ir al teatro’, y me dice vamos a buscar ropa, vamos a hacer esto, revive cuando le hablas del teatro” Sylvia Pasquel

Sylvia Pasquel puntualizó que su mamá no quiere estar en su casa y fue ella a quien le gustó el proyecto y por eso quiso participar en él.

“Ella quiere estar trabajando qué le vas a hacer, tampoco le puedes estar prohibiendo que no haga las cosas, porque ella tiene libre albedrio y ella está contenta con el proyecto” Sylvia Pasquel

Silvia Pinal (Agencia México)

Sylvia Pasquel solo busca que Silvia Pinal sea feliz

Durante su conversación Sylvia Pasquel destacó que lo único que busca es que su mamá sea feliz y que no esté recluida en su habitación.

“Al final del día lo que yo quiero es que mi mamá esté feliz el tiempo que le quede, que esté feliz, y no verla recluida en su habitación nada más porque ya no hay que exhibirla porque la gente no la quiere ver así” Sylvia Pasquel

Sylvia Pasquel dejó en claro que a lo mejor los críticos ganaron, porque con esto qué pasó no sabe si Silvia Pinal podrá regresar al teatro.

“Creo que se van a salir con la suya porque mi mamá ya no irá a trabajar, se quedará encerrada en su casa y así todo el mundo estará feliz” Sylvia Pasquel

De manera contundente Sylvia Pasquel señaló que lo mejor par muchas personas es que Silvia Pinal se encuentre deprimida sin salir.

“Es un agobio, una cacería de brujas lo que estamos viviendo. Es imposible tener una vida cuándo todo el mundo se mete” Sylvia Pasquel

Sylvia Pasquel aseguró que estuvo con su mamá después de lo qué pasó en el teatro y la vio bien e incluso bromeó con ella.