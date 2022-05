Después de que se cancelara la obra ‘Caperucita, ¡qué onda con tu abuelita!’, en donde participaba Silvia Pinal, sus amigas actrices han tratado de levantarle el ánimo.

Las amigas de la actriz, Norma Lazareno, Jaqueline Andere, María Victoria y hasta Pepillo Origel fueron quienes asistieron con ella a convivir una tarde.

Además de que dijeron deseaban hacer esto para que Silvia Pinal “salga de la rutina”, expresaron su deseo de que no vuelva al teatro.

Amigas de Silvia Pinal no quieren que vuelva a actuar

Después de una tarde juntas comiendo, pato, salmón y sosteniendo una charla amena, las amigas de Silvia Pinal dijeron estar en contra de que regrese al teatro.

Silvia Pinal se reunió con:

María Victoria

Jaqueline Andere

Norma Lazareno

Pepillo Origel

De ellos, María Victoria se sinceró y dijo que no deseaba que Silvia Pinal regrese al teatro, pidiendo que la dejen descansar.

María Victoria, actriz. (Graciela López / Cuartoscuro)

Por su parte, Norma Lazareno, quien recordó que Silvia Pinal es muy importante en su vida por el apoyo que le dio cuando su hija murió, dijo que frecuentaría más a la actriz.

Lazareno expresó que quiere hacer que Silvia Pinal “salga de la rutina”, por lo que tratará que salga de su casa una vez a la semana para que tengan convivencia.

“Que no vuelva a tener esa rutina de la casa y el encierro”. Norma Lazareno, actriz.

Asimismo, Lazareno aseguró que Silvia Pinal no regresara pronto al teatro, pues adelantó “para que tenga un descanso de los medios y por salud”.

Norma Lazareno, actriz. (Edgar Negrete / Cuartoscuro)

Sin embargo, sostuvo “Silvia Pinal tiene la ilusión de seguir”, aunque dijo “a lo mejor no en este proyecto” (Caperucita roja).

Silvia Pinal ya no quiere homenajes, “ya tengo como ocho mil”

Silvia Pinal tuvo una tarde con sus amigas y mostrándose con los mejores ánimos, expresó que no desea tener otro homenaje.

Aunque Sylvia Pasquel está tocando las puertas de Bellas Artes, Silvia Pinal dijo no querer más homenajes, “ya tengo como ocho mil”.

Silvia Pinal aseguró que homenajes no le hacen falta, sino su amor del público cuando sube al escenario, “que me sigan queriendo como me quieren”.

Para tomarse un descanso de la obra y del ajetreo de los medios de comunicación, Silvia Pinal dijo a Sale el Sol que se irá a Acapulco, en donde espera ver a su “nieto Luis Miguel”.