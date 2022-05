Pepillo Origel defiende a Eduardo Verástegui: “¡Cómo se atreven a hablar de alguien que ha hecho tanto bien!”. El periodista mostró su molesta por los rumores que han surgido en torno al famoso.

En los últimos días Pepillo Origel se ha encontrado en medio de la controversia y es que durante el programa ‘Chisme no Like’ se reveló que el periodista había mantenido un romance con Eduardo Verástegui.

Tras las especulaciones generadas, Pepillo Origel compartió un video en su cuenta de Youtube en donde desmintió esta información y aseguró que no le interesaba lo que pudieran decir de su vida privada.

En diferentes ocasiones Pepillo Origel se ha mostrado en contra de la manera de que se están llevando los espectáculos hoy en día e incluso reveló que se retiraría del medio.

A través de su canal de Youtube, Pepillo Origel mostró nuevamente su molestia por cómo se maneja la información de las celebridades. En esta ocasión el periodista arremetió contra los medios que se han expresado en contra de Eduardo Verástegui.

Las declaraciones de Pepillo Origel se dan luego de que la revista TVyNotas publicó que Eduardo Verástegui había estafado a varias personas e incluso algunos famosos como Emmanuel, Alexander Acha y Gilberto Gless.

Sin importarle las versiones de que mantuvo una relación con Eduardo Verástegui, Pepillo Origel salió en defensa del famoso y aseguró que son grandes amigos desde hace muchos años.

Pepillo Origel destacó que no le gusta la manera en la que es tratado Eduardo Verástegui en los medios de comunicación pues considera que es un “buen muchacho”.

“No me gusta nada cómo han tratado a Eduardo Verástegui. Es un gran amigo mío, de muchos años, y es un buen muchacho que ha hecho mucho y lo están tachando de estafador, de pedir donativos a través de fundaciones, que es un lobo con piel de oveja negra”

En su video Pepillo Origel cuestionó que ese medio se haya atrevido a decir esas cosas de Eduardo Verástegui.

“¡Cómo se atreven a hablar de alguien que ha hecho tanto bien! Mira ya que flojera me da hablar de todo y de esas gentes que nada más lo único que hacen es destrozar”

Durante su reclamo, Pepillo Origel confesó que aún mantiene comunicación con Eduardo Verástegui e incluso le había recomendado que no hiciera caso a todos los rumores.

Pepillo Origel puntualizó que Eduardo Verástegui se encuentra muy mortificado por lo que se ha dicho sobre él, pero el periodista le había pedido que los dejará hablar.

“Yo hablé con Eduardo y le dije: ‘No te preocupes, no des explicaciones’. Porque está muy mortificado, ‘tú sigue con lo tuyo y ya. Qué te va a importar y sobre todo los pinches extranjeros, qué te importa a ti, ya déjalos que hablen’”

Durante su video Pepillo Origel destacó que le pidió a Eduardo Verástegui que no les dé importancia a todas las especulaciones pues no va a pasar nada.

“Que te tiren mierda, la gente que te quiere te va a querer, le gente que te odia te va a odiar. Por lo que pongan en un programilla o en uno de estos canales no va a pasar nada”

Visiblemente exaltado, Pepillo Origel lamentó que saquen esas cosas de Eduardo Verástegui y puntualizó que esa clase de rumores lo hacen enojar.

“Si me enojó y sobre todo con Lalo que ha sido tan buena gente”

En el video Pepillo Origel confirma que se quiere retirar del medio del espectáculo pues señaló que ya no es como antes y ahora solo se busca “chingar al prójimo”.

“Por eso digo que me quiero retirar, ya no son los espectáculos como cuando yo estaba, ya no, ahora es pura gente que nada más está chingando, porque eso es lo que es, chingar al prójimo”

