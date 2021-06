VIDEO: Pepe Aguilar explota contra personas que no usan cubrebocas

Pepe Aguilar usó su cuenta de Instagram para manifestar su molestia contra las personas que se niegan a usar cubrebocas para combatir la pandemia de coronavirus.

Mediante un enlace en vivo con sus seguidores, el intérprete arremetió en contra de la gente que no creen en el virus.

Posteriormente, el artista de música regional mexicana reveló que no le interesa si otras personas se quieren morir, y no se quieran cuidar, pero pide respeto a las personas que se cuidan del Covid-19.

“¡Qué me interesa que te quieras morir!… muérete si quieres, pero no te lleves entre las patas a gente que sí se está cuidando, que sí está con conciencia y no llevando el virus a sus seres queridos”.

Pepe Aguilar. Cantante