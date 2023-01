Pedro Sola cuestiona porqué no se sabe aún el móvil del ataque a Ciro Gómez Leyva, aunque ya hay personas detenidas.

A más de un mes del ataque que sufrió Ciro Gómez Leyva de 65 años de edad, la Fiscalía capitalina detalló que 11 personas que habían sido detenidas por su participación en el atentado se quedarán en la cárcel, mientras que una sigue en investigación.

A través de su cuenta de Twitter, Pedro Sola de 75 años de edad mostró su molestia porque aún las autoridades no han revelado el móvil del ataque a Ciro Gómez Leyva.

Pedro Sola (Tomada de Video )

Pedro Sola pregunta porqué no se sabe aún el móvil del ataque a Ciro Gómez Leyva

El pasado 15 de diciembre el periodista Ciro Gómez Leyva fue víctima de un ataque directo en su contra cuando viajaba en su vehículo rumbo a su hogar.

Ciro Gómez Leyva precisó que dos personas a bordo de una motocicleta le dispararon, pero gracias a que su camioneta tiene blindaje, no ocurrió una tragedia.

A más de un mes del ataque que sufrió Ciro Gómez Leyva, las autoridades han detenido a 11 presuntos integrantes de una célula criminal que estaría atrás del atentado.

Sin embargo, las autoridades aún no han revelado el móvil del ataque a Ciro Gómez Leyva. Por lo que Pero Sola no dudo en cuestionarse porqué no lo habían hecho.

A través de su cuenta de Twitter, Pedro Sola no dudo en arremeter en contra de las autoridades por no haber revelado el móvil del ataque de Ciro Gómez Leyva.

En su publicación, Pedro Sola se mostró molesto de que se presenten a los presuntos delincuentes en la televisión con droga y armas, pero aún no se sabe nada de porqué atacaron al periodista.

“Ya se puede saber el móvil del ataque a @CiroGomezL, presentan a los malandrines en la tele con los ojos tapados, que había droga y armas y coches varios, pero nada dicen de las causas del ataque” Pedro Sola

Pedro Sola (@tiopedritosola / Twitter )

Usuarios se unen a Pedro Sola y piden que se de a conocer el móvil del ataque a Ciro Gómez Leyva

La publicación de Pedro Sola de inmediato se hizo viral y las reacciones de sus seguidores no se hicieron esperar.

La mayoría de los usuarios coincidían en que no se va a saber ya que como ha pasado en otros casos las autoridades solo hacen “show”.

“Y no se sabrá nunca”, “Un show”, “Circo Pedrito, circo”, “Todo es pura mentira Pedrito ya nadie les cree nada”, “Totalmente de acuerdo contigo será tal vez montaje”, “No van a decir quién los contrató pedrito”, fueron algunos de los mensajes que se pueden leer.

Pedro Sola (Captura de Pantalla)