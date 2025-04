Pedro Sola alarmó a los televidentes de Ventaneando al revelar que sigue sufriendo secuelas del Covid-19.

En plena transmisión, Pedro Sola -de 78 años de edad- confesó que su salud se ha visto afectada luego de que se contagió de Covid-19, ¿está grave?

Gracias a su forma de decir las cosas, Pedro Sola se ha convertido en uno de los conductores más queridos de Ventaneando.

Sin embargo, Pedro Sola encendió las alertas por su estado de salud al revelar que sigue sufriendo algunas secuelas del Covid-19.

En plena emisión del viernes 18 de abril de Ventaneando, Pedro Sola sorprendió al hablar sobre los problemas de salud a los que se enfrenta luego de la pandemia.

Pedro Sola confesó que tras padecer Covid-19 se quedó con un sabor muy extraño en la boca.

Esto ha provocado que cuando Pedro Sola prueba ciertos alimentos, no tenga el mismo sabor que antes.

“Ahora con lo del Covid-19 que tuvimos hace años y que tuve yo, me quedé con un sabor de boca muy raro, hay cosas que no me saben como yo me acuerdo que sabían antes”

Pedro Sola