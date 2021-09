Pedro Moctezuma asegura que Enrique Guamán es un hombre desagradable que rendirá cuentas en el infierno

Enrique Guzmán causó gran controversia al declarar que la muerte de la hermana de Frida Sofía, Natasha Moctezuma, había sido por “karma”. En entrevista Pedro Moctezuma le respondió al cantante por su desafortunado comentario.

Aunque Enrique Guzmán ofreció disculpas por su declaración, Pedro Moctezuma arremetió contra el cantante y destacó que es un hombre desagradable que rendirá cuentas en el infierno.

En entrevista presentada por el programa Hoy, Pedro Moctezuma se pronunció contra Enrique Guzmán y destacó que es un hombre desagradable de “la más baja escoria que existe”.

Pedro Moctezuma destacó que la familia se encuentra viviendo un momento complicado por la muerte de Natasha Moctezuma .

En el video el tío de Frida Sofía arremetió contra Enrique Guzmán y señaló que necesita ayuda, pues es un hombre deplorable.

“Es un cuate, para mí de la más baja escoria que existe. Es un señor que necesita ayuda profesional. Es un cuate desagradable, eso es lo único que puedo decir. Es un tipo deplorable con sus comentarios, no quiero hablar del tema porque sí me voy a poner de muy mal humor”

Aunque se mostró reúnete a seguir hablando sobre Enrique Guzmán, Pedro Moctezuma señaló que ese tipo de comentarios solo lo pueden hacer personas que no tiene corazón.

Incluso Pedro Moctezuma puntualizó que Enrique Guzmán tendrá que rendir cuentas por sus acciones en el infierno.

“Ese tipo de comentarios es de gente desagradable y gente que no tiene corazón, ese tipo de cosas son muy dolorosas y ahí tendrá que dar cuentas el Señor, ahí en el infierno”

Sobre cómo se encuentra la familia por la muerte de Natasha Moctezuma, Pedro Moctezuma recalcó que su hermano Pablo y Frida Sofía se encuentran bien.

“Frida está muy bien, todos en mi familia estamos bien, de verdad, no quiero hablar de ese tema, gracias por la preocupación. Mi hermano está muy bien, estamos bien, todos unidos y no quisiera hablar del tema porque es muy doloroso y ahorita no vengo a hablar de eso”

Pedro Moctezuma