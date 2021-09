Enrique Guzmán dice que la muerte de la hermana de Frida Sofía es por “karma”

Enrique Guzmán acudió a una conferencia de prensa por el estreno de la obra ‘Jesucristo Súper Estrella’, en donde personifica al ‘rey Herodes’.

Los medios de comunicación aprovecharon su presencia para cuestionarlo sobre la demanda que interpuso Frida Sofía en su contra por supuestos tocamientos indebidos.

Sin embargo, lo que llamó la atención es que Enrique Guzmán señaló que la muerte de la hermana de Frida Sofía había sido por “karma”.

El programa ‘Sale el Sol’ compartió las declaraciones de Enrique Guzmán sobre Frida Sofía, en un primer momento el cantante destacó que ella ya no es parte de la familia y se pronunció sobre la muerte de Natasha Moctezuma .

“Ya no es parte de la familia, para mi no es parte de la familia”

Sobre la revista que publicó que le habían ofrecido dinero a Frida Sofía para terminar la demanda, Enrique Guzmán señaló que es mentira.

Enrique Guzmán puntualizó que Frida Sofía no tiene manera de comprobar sus acusaciones. Pero al ser cuestionado sobre la muerte de Natasha Moctezuma, hermana de su nieta, el cantante señaló que es karma.

En el video compartido por ‘Sale el Sol’, Enrique Guzmán fue cuestionado sobre su problema legal con Frida Sofía. Sin embargo el cantante puntualizó que no se ha ratificado la demanda en su contra.

Visiblemente molesto Enrique Guzmán destacó que de su parte ya no tendría nada que decir y que Frida Sofía es la que debe de comprobar sus dichos.

“Mi nieta se supone que tiene que ratificar su acusación y no lo ha hecho, no lo ha hecho no se porque, supongo yo que como no tiene forma de probar que yo alguna vez tuve alguna relación extraña con ella”

Enrique Guzmán