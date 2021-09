Enrique Guzmán tacha de “asquerosa” la denuncia de Frida Sofía

Tras disculparse con la familia Moctezuma por llamar “karma” a que la hermana de Frida Sofía muriera, Enrique Guzmán habló sobre las acusaciones hechas por su nieta.

En entrevista con ‘Ventaneando’, Enrique Guzmán habló sobre la denuncia en su contra y recalcó que las acusaciones realizadas por Frida Sofía son “cochinas y horribles”.

Enrique Guzmán y Frida Sofía (Agencia México )

Enrique Guzmán puntualizó que las declaraciones de Frida Sofía son “cochinas”

Luego de señalar que se encuentra tranquilo porque Frida Sofía no ha ratificado su denuncia, Enrique Guzmán calificó de “asqueroso” el relato que hizo su nieta.

En el video Enrique Guzmán señaló que las acusaciones que ha realizado Frida Sofía le duelen ya que son mentiras y destacó que es increíble que en la demanda hable de esa manera de su mamá y abuelo.

“Son declaraciones que Frida no ha ratificado, son cochinas y horribles. ¿Por qué lo hizo? No lo sé, ¿duele? Sí, porque no es cierto, son mentiras. Lo que pude leer dentro de su demanda es asqueroso, esa es la palabra, hablar así de su abuelo y mamá” Enrique Guzmán

Enrique Guzmán dejo en claro que no quiere meter a la cárcel a Frida Sofía, sino lo que busca es ingresarla en una clínica. En diversas ocasiones la hija de Alejandra Guzmán aseguró que su familia siempre la tacha de loca para justificar sus acciones.

“Yo no quiero meterla a la cárcel, quiero meterla a una clínica, pero ella dice que está sana. Me llamó un día a aquí a las nueve de la mañana y me dijo ‘voy a acabar con Alejandra y con la familia’, incluyéndome a mí” Enrique Guzmán

Durante su conversación Enrique Guzmán dejó en claro que Frida Sofía no podrá comprobar las declaraciones que hizo en su contra.

“No sé los motivos que han movido a Frida Sofía para hacer esto, no ha ratificado, no es posible comprobar que yo la toqué porque no lo hice, no hay fotografías o antecedentes. Ella nunca vivió en mi casa, solo venía en Navidad” Enrique Guzmán

Enrique Guzmán orgulloso de que Alejandra Guzmán se encuentre sobria

En entrevista con ‘Ventaneando’, Enrique Guzmán señaló que se encuentra muy orgullosa de su hija, tanto como ha manejado su adicción hasta cómo ha enfrentado la polémica con Frida Sofía.

“Frida es la única hija que tuvo Alejandra y la perdió, pero se ha hecho de una coraza que yo no puedo. Ella un día me dijo ‘yo ya no quiero saber nada’. Estaba yo contra la pared, pero Alejandra me dijo ‘papá haz lo que tengas qué hacer, te doy permiso de hacer las cosas que creo que debes hacer contra Frida’. No hay nada que me moleste más que lo me está pasando porque es mi nieta” Enrique Guzmán

En cuanto a las adicciones de Alejandra Guzmán, Enrique Guzmán destacó que el mejor regalo que le dio a Silvia Pinal fue su sobriedad.

“Está mejor que nunca, ya tiene más de tres meses y si le pregunto me dice exactamente el número de días que no se ha tomado una copa” Enrique Guzmán

Incluso recordó que él acompañó a Alejandra Guzmán durante su proceso y la mandó a una clínica de rehabilitación.