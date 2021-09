Enrique Guzmán dice que no hay avance en la demanda pues Frida Sofía no tiene pruebas

Enrique Guzmán mencionó que el proceso legal que interpuso Frida Sofía en su contra no ha tenido avance, pues asegura que su nieta no tiene pruebas.

El cantante Enrique Guzmán, señaló que Frida Sofía no ha acudido a ratificar la demanda en su contra, por lo que se encuentra en el mismo punto.

En una entrevista mostrada en ‘Sale el Sol’, Enrique Guzmán aseguró que la demanda de abuso sexual, que interpuso Frida Sofía no ha tenido avance.

El cantante aseguró que esto se debe a que Frida Sofía no tiene las pruebas para comprobar la demanda que le puso.

Asimismo, explicó que la modelo tendría que haber hecho su ratificación, sin embargo, esto no ha sucedido.

“Mi nieta se supone tiene que ratificar su acusación y no lo ha hecho, no sé por que realmente, supongo que no tiene forma de probarlo por eso no ratifica nada”.

Enrique Guzmán, cantante.