Paulina Mercado entra al quirófano por un tumor cerebral y no se separa de Juan Soler.

El lunes 11 de diciembre, Paulina Mercado ingresó al quirófano para que le retiren un tumor cerebral.

Desde hace 4 años, Paulina Mercado se enteró que padecía este tumor, pero fue en 2023 que le informaron los médicos que era necesario retirarlo.

A pesar de ser una cirugía alarmante, Paulina Mercado -de 51 años de edad- se ha mostrado muy tranquila y tiene la mejor actitud ante las adversidades.

El domingo 10 de diciembre, Paulina Mercado fue internada en el hospital para que al día siguiente fuera su cirugía.

Paulina Mercado llegó al hospital acompañada de Juan Soler y ambos se notaban optimistas.

“Ahora vamos a ingresar a mi nena al hospital”, dijo Juan Soler junto a Paulina Mercado: “Estamos muy tranquilos, muy contentos y muy agradecidos por sus mensajes”.

La conductora aseguró que Juan Soler sería quien informaría detalles de su estado de salud.

Ricardo Salinas Pliego no invitó a Flor Rubio a la cena de TV Azteca y ella exhibe a los otros excluidos

Antes de ingresar a su cirugía, Paulina Mercado agradeció en Instagram a Juan Soler -de 57 años de edad- por estar a su lado.

“Por siempre sostenerme, gracias Juan Soler, te amo”, y Juan Soler reposteó la historia con “te amo”.

La conductora Paulina Mercado se enteró hace 4 años que tenía un tumor benigno en el cerebro, pero fue hace unos meses que los médicos le recomendaron retirarlo.

Durante estos años, Paulina Mercado se sometía a resonancias magnéticas cada 6 meses para vigilar su tumor y recientemente le aconsejaron ingresar a cirugía.

Paulina Mercado contó a Gustavo Adolfo Infante que ella percibía este tumor como un regalo de la vida.

“Esto yo lo he vivido como un regalo y lo digo de corazón, porque si no fuera por esto que te mandan, no te das cuenta de las cosas que realmente importan en la vida”

Paulina Mercado