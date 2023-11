Paulina Mercado reveló que tiene un tumor en la cabeza y aunque muchos lo tomaron de forma trágica, ella lo ve como un “regalo de la vida”.

El mundo del espectáculo en México se paralizó cuando Paulina Mercado -de 51 años de edad- reveló que tenía un tumor en la cabeza y próximamente la tendrían que operar.

Luego de que se viralizó esta noticia, la conductora de Sale el Sol, contó más detalles en el matutino donde trabaja, contando que el tumor es “un regalo de la vida”.

Por otra parte detalló que ya tiene fecha para la operación en su cabeza y que anda negociando que no la rapen porque se describe vanidosa.

Mientras algunos ven tragedia en el tumor que le encontraron a Paulina Mercado en la cabeza, ella solo ve “un regalo de vida” que desafortunadamente se tiene que ir pronto.

La noticia que dio junto a su novio Juan Soler -de 56 años de edad- cautivó a muchos, incluyendo a sus colegas en Sale el Sol, con quiénes dio más detalles.

Pese a que la conductora de Imagen Televisión se sinceró en su canal de YouTube con Juan Soler, en Sale el Sol quisieron cuestionarle otros detalles sobre este diagnóstico.

Y sorprendentemente, Paulina Mercado negó ver algo negativo en el tumor que le diagnosticaron y del que pronto será operada.

Paulina Mercado describió el tumor como un “regalo de la vida”, del que lastimosamente se tiene que deshacer pronto.

La conductora señaló que gracias a este tumor se dio cuenta de muchas cosas, y desde hace un mes le dejó de dar importancia a cosas banales.

“Si lo ves desde un lado positivo te ayuda a reorganizar tu escala de valores y prioridades, a mí lo que me importaba hace un mes, ya no me importa. Ayer que desperté dije ‘que rico sentirme bien’ o tomar un sorbo de café ‘híjole, que rico mi cafecito’”.

Paulina Mercado, conductora.