Paulina Mercado ya tiene fecha de cirugía para que le retiren un tumor de la cabeza; Juan Soler ha sido clave para enfrentar este proceso.

Desde hace 4 años, Paulina Mercado fue diagnosticada con tumor benigno en la cabeza.

Los médicos le indicaron que si este tumor no tenía cambios, no era necesario retirarlo.

Sin embargo, hace algunos meses detectaron anomalías en el tumor y es necesario que Paulina Mercado sea sometida a una cirugía.

La conductora de Sale el Sol mencionó al programa De Primera Mano, que se encuentra bien y tranquila en espera de su cirugía.

El 11 de diciembre van a operar a Paulina Mercado -de 51 años de edad- y ella está muy optimista.

“Estoy muy bien, estoy muy tranquila. Me operan el día 11 de diciembre, el día 10 me internan. Tengo un temita en la cabeza que me van a quitar ya, pero la verdad es que estoy muy a tiempo”

Paulina Mercado